El Festival de Cine de Badajoz pone el foco en la discapacidad Josevi García junto a los actores improvisados con los que realizó el taller de cine. :: C. MORENO Josevi García imparte un taller sobre cine inclusivo ante más de 200 personas en la Rucab ALBERTO ARANDA Viernes, 19 julio 2019, 07:54

BADAJOZ. La Residencia Universitaria de la Fundación CB (Rucab) acogió en la mañana de ayer el taller participativo 'Como se crea un film', dentro del espacio 'Cine sin límites' perteneciente a la vigésimo quinta celebración del Festival Ibérico de Cine (FIC), impartido por el director Josevi García Herrero.

El acto, que comenzó a las 10.30 horas de la mañana, se inició con la proyección del corto 'Yes we can', realizado en el Taller de Cine Inclusivo de Aexpainba y la Fundación Magdalena Moriche.

Dirigido por la directora extremeña Lucía Brito, el corto está protagonizado por personas con discapacidad intelectual ligera y por un grupo de voluntarios sin discapacidad.

Este trabajo, financiado por el Instituto de Juventud de Extremadura, consiguió el Premio al Mejor Cortometraje Juvenil de Ficción en el certamen Muicortos de Ciudad Real, al que se presentaron más de seiscientas obras de España y de otros países como Japón, China o Nepal.

Tras el visionado de 'Yes we can', se proyectó en la sala el trailer del corto 'Distintos', ganador del Premio Onofre del Público Infantil del FIC, y dirigido por el cineasta valenciano Josevi García.

El cortometraje, protagonizado por Manu (Pablo Molina) y Sergio (Salva Albert), dos jóvenes con Síndrome de Down, narra la aventura que viven estos dos chicos para conseguir ver un concierto de Alejandro Sanz, acompañados de actores como Carlos Olalla, Llum Barrera o Sandra Cervera, y con la participación del propio cantante.

Tras el visionado del trailer, se proyectó el 'making of', mientras el propio Josevi García comentaba algunos de los detalles de la grabación. «Tardamos alrededor de unos veinte días en grabar. Tanto Pablo como Salva no tenían ningún tipo de experiencia como actores, pero parecía que llevaban trabajando en esto toda la vida», aseguró el director.

También habló sobre la elección de los personajes. «En el corto intentamos cambiar los roles que Salva y Pablo tienen en la vida real, ya que así es como se actúa realmente, interpretando un personaje. Salva no para quieto y habla por los codos, sin embargo en la película interpreta el papel de un chico tímido y muy introvertido. Con Pablo nos pasó al revés. Ideamos un personaje que fuera más extrovertido y más lanzado, en contraposición de lo que es Pablo en la vida real».

«No tenían ni idea de que iba a venir Alejandro Sanz y que iba a rodar con ellos, se llevaron una gran sorpresa», contó el director al ser preguntado por el cameo del cantante.

García desveló el que para él fue el momento más divertido del rodaje. «En una de las escenas, Salva tenía que comerse un donut de chocolate, además muy contento porque le encantan. El problema vino cuando tuvimos que hacer repeticiones de las tomas y acabó comiéndose doce. No podía más», explicó entre risas el director.

Durante la proyección del 'making of', se realizaron ejercicios sobre cómo expresarse frente a una cámara. Después, García eligió a una serie de voluntarios con los que procedió a grabar una serie de escenas, todas con el mismo guion, en las que solo variaba la frase final según el género, comedia, drama o suspense.

Las escenas fueron todo un éxito, a pesar de los divertidos momentos entre los actores y el director.