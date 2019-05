San Fernando, San Roque y Pardaleras hacen perder las elecciones al PP

Hace 4 años, 6.614 vecinos de San Fernando votaron por Francisco Fragoso y su lista. Este domingo solo lo hicieron 2.276 en este distrito electoral. Perder esos 4.300 apoyos junto con 1.500 menos en San Roque y otro millar en Pardaleras ha sido la principal causa de la derrota del Partido Popular en Badajoz.

En 2015 el PP se impuso en siete de los diez distritos de la ciudad. El domingo el PSOE ganó en seis de los diez. La lista encabezada por Ricardo Cabezas logró 4.200 votos más y los populares perdieron 7.000. La mayoría de estos apoyos se los restaron los tres distritos donde ha habido un vuelco electoral. En San Fernando, San Roque Norte y Pardaleras ganaba tradicionalmente el PP, pero el domingo se tiñeron de rojo.

¿Pero qué ha pasado en San Fernando? Sus vecinos no se ponen de acuerdo. Ángel Gallego considera que en el barrio están hartos de la falta de mantenimiento, Charo Salgado directamente no se lo cree: «¿Qué ha ganado el PSOE aquí? No lo entiendo, el parque está quedando muy bonito». Javier Báñez piensa que al PP local le ha pesado la tendencia nacional. Eso sí, todos coinciden en que Fragoso puede haber pagado cara una promesa incumplida, que esta legislatura hubiese piscina en el barrio. También señalan la polémica del arreglo de Carolina Coronado como factor para mover a los vecinos. «A mi me gusta, aunque es verdad que algunas rosas se han quemado ya, pero es verdad que es un tema que ha enfadado mucho, sobre todo por gastarse tanto dinero», señala Javier Báñez.

En San Roque dos jóvenes, Luis y Javier, salen del gimnasio. «Esto ha sido por la corrupción del PP a nivel nacional, que lo han pagado», aseguran. Prudente López, otro vecino del barrio, cree que la causa es «la dejadez». «Se levanta una acera, ponen un valla y pasan meses hasta que lo arreglan». Paco Francisco, por su parte, considera que los residentes de este barrio están molestos por las roturas de tuberías, el cierre del COC (Centro de Ocio Contemporáneo) o la clausura del albergue del Revellín. «Pero yo no he cambiado mi voto ¿eh?», remata.

San Roque está dividido en dos distritos. El sur ya cayó en manos del PSOE en 2015, pero el norte era popular. Desde el domingo ambos lucen el puño y la rosa. Entre ambas zonas el PP ha restado 1.500 apoyos. Otro millar de votos menos son de Pardaleras y Antonio Domínguez, que comparten distrito, y donde los socialistas también les adelantan.

Junto con estos cuatro distritos (Pardaleras, San Fernando y los dos de San Roque), el PSOE también ganó el domingo en los poblados y El Progreso, pero estos barrios ya le habían dado su apoyo en 2015.

El Casco Antiguo, Santa Marina, María Auxiliadora-Las Vaguadas y Valdepasillas mantienen su apoyo al PP de Badajoz. Eso sí, los dos últimos por muy poco. En 2015, en Valdepasillas hubo 2.300 votos de diferencia entre PP y PSOE, el domingo los de Ricardo Cabezas se quedaron a 130 votos de la lista del actual alcalde.

El PP se mantiene con fuerza en el Casco Antiguo y Santa Marina y gana por poco en Valdepasillas y María Auxiliadora

En el distrito 10, compuesto por María Auxiliadora, Las Vaguadas, Llera y La Banasta, la situación fue similar. Hace 4 años el PP duplicó en apoyos al PSOE (3.507 frente a 1.889) y el domingo solo les separaron 310 votos.

Sin 'sorpaso' de Ciudadanos

Ciudadanos fue con claridad la tercera fuerza más votada adelantando a Podemos y mejoró sus datos de 2015. Los de naranja sumaron 4.994 apoyos hace 4 años y este domingo fueron 8.950. Sin embargo, sus datos se han desinflado en solo un mes. En las nacionales del 28 de abril, Cs adelantó al PP en ocho de los diez distritos de la ciudad y ganó en Valdepasillas y María Auxiliadora. Este domingo, sin embargo, la lista de Ignacio Gragera no se ha puesto por delante de la de Francisco Fragoso en ningún barrio.

Los resultados de Vox también son llamativos. Se convierte en la cuarta fuerza política de la ciudad con más apoyo que Unidas Podemos. La lista de Erika Cadenas solo supera a la de Alejandro Vélez en San Roque, Casco Antiguo y Valdepasillas.

Badajoz Adelante, por su parte, logró 1.500 apoyos más que hace 4 años, lo que les sirve para que Antonio Manzano entre como concejal en el Ayuntamiento. Como dato curioso, este partido local es el cuarto más votado en los dos distritos de San Roque, donde se impone a Vox y a Unidas Podemos.

Juntos por Badajoz, Extremeñus y PUM+J no logran representación de concejales en el pleno municipal. Los de Luis García-Borruel solo sumaron 830 votos, por lo que no repetirá como edil.