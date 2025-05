Clementina, en la Feria de los Mayores: «Estamos listas para bailar, ya suenan los pasodobles»

A ritmo del mítico 'Bailar pegados' de Sergio Dalma comenzaba la Feria del Mayor que se celebra desde este jueves hasta el domingo en Ifeba. ... Al hilo de la letra de la canción, José Burgos disfrutaba en la pista con su pareja de baile. «Soy un bailón, he bailado barbaridades de joven».

José es uno de los cientos de mayores que ha viajado a Badajoz desde toda Extremadura para participar en las actividades que el Ayuntamiento y otras instituciones como Sepad organizan para que las personas de la tercera edad disfruten de unos días de convivencia.

Él ha venido desde Bodonal de la Sierra. Para él la Feria de los Mayores es una oportunidad de pasarlo bien y de conocer gente. «Llevo cuatro años solo, y a ver si aquí puedo ver algo que me guste, hasta ahora no he visto nada, así que tendré que espabilar, pero tiene que ser de 70 años o así, que yo ya tengo 84».

Desde más lejos han venido Clementina Vargas y sus amigas. Lo primero que han hecho al llegar ha sido buscar los 'stand' de peluquería y maquillaje para pintarse las uñas, las cejas y los labios. «Ya estamos listas para irnos a bailar, que están sonando los pasodobles y a mí se me van los pies», comenta Clementina.

Más de una veintena de mujeres aguardaba la cola para pintarse las uñas, una moda que no está reservada solo a los jóvenes, comentaba Ángeles Sevillano, que ha venido desde Azuaga para salir de casa. «He pasado una época mala y no salgo, quiero espabilarme y he venido a ver si aquí me animo un poco». En busca de ese ánimo se ha pintado las uñas, algo que no hacía desde hace muchos años.

«Es un encuentro muy enriquecedor para las personas mayores, hablas con todo el mundo, bailas con todos y conoces gente»

'Soy feliz', es una de las frases que aparecen en las notas que los visitantes pegan en el corazón que hay donde la 'Escuela profesional de Navalmoral de la Mata' tienen en su stand. Entre las actividades de estimulación cognitiva y memoria han creado un corazón donde cada persona escribe cómo se siente. Feliz es como se siente Felipe Muñoz, es el cuarto año que visita esta feria. «Es un encuentro muy enriquecedor para las personas mayores, aquí hablas con todo el mundo, bailas con todo el mundo y conoces gente», comenta.

Es una feria que hace mucho bien a las personas mayores. «Hay muchas que están solas y echan de menos la compañía y las relaciones sociales. En el día de hoy nos cambia la cara a todos», cuenta Felipe.

Los mayores y la gimnasia

Talleres de pintura, ajedrez, teatro o zumba son algunas de las actividades de las que pueden disfrutar los mayores que pasan por la feria, pero la gimnasia es la favorita para la mayoría. «Yo lo que quiero es mover el cuerpo, hago gimnasia tres días en semana y hoy no podía pasar sin ella», explica María Díez, que es de Badajoz y esto le facilita poder acudir a la feria todos los días.

Para facilitar la actividad física, el colegio Sopeña ha llevado a sus alumnos de tercero de ESO a trabajar la movilidad con los mayores. «Se trata de un proyecto en el que trabajamos para adaptar juegos y actividades para mejorar la actividad física de los mayores», explica el profesor del colegio Ángel López, lo importante para él y para los chavales es que se crea una convivencia intergeneracional que sirve para acercar a las nuevas generaciones a la tercera edad.

Una feria marcada por la enorme participación de los mayores en todas las actividades, que hace que los monitores se sientan muy satisfechos con su trabajo. Así le ocurre a Teresa Corvo, monitora del Sepad que ha preparado un taller de dibujo en el que los mayores deben pintar una gorra a partir de unos moldes. En apenas dos horas se han terminado las 200 gorras que llevaba.

Muchos mayores también han aprovechado la mañana para renovar el DNI, pues es otro de los atractivos que tiene esta feria para ellos. La Policía Nacional traslada a Ifeba su oficina móvil. «A lo largo de estos días se suelen renovar alrededor de 300 documentos», comenta el portavoz de prensa del cuerpo, Raúl González.

Petanca, ajedrez, bibliotecas, decoración de portavelas, clases de Sevillanas, exhibición de bailes regionales y música en directo serán las diferentes actividades que los mayores de la región podrán disfrutar hasta el próximo domingo en el recinto de Ifeba.