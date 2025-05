«Conviví con fenómenos paranormales en mi casa durante 30 años»

María Isabel Hidalgo Badajoz Jueves, 24 de octubre 2024, 07:18 | Actualizado 17:16h. Comenta Compartir

Las voces que Piedad González-Castell escuchaba hace algo más de un año en el recibidor de la casa donde vive ahora, eran las mismas que había oído tiempo atrás en su anterior vivienda, ubicada en el número 54 de la calle Vasco Núñez de Badajoz. Allí vivió durante 30 años con su marido, sus cuatro hijos y su sobrino. Allí, según cuenta Piedad, nunca estuvieron solos. Así se lo hacía saber el frío que les obligaba a arroparse con mantas aunque estuvieran en agosto y que no se iba de la habitación de su hija Nur. O el olor desagradable que inundaba la de su otra hija, Pi.

Estos hechos, junto a otros fenómenos paranormales que asegura que vivieron, nunca les dio miedo, pero tras fallecer su marido terminó vendiendo la casa que ahora, once años después, da título a su último libro. 'Vasco Núñez 54. Fenómenos paranormales, hechos reales'.

«Nunca tuvimos miedo, convivimos con las personas que la habían habitado antes en total armonía durante 30 años. La vendí al fallecer mi marido porque era muy grande para mi sola, pero no quise dejar allí mis muebles, porque significaba perder mi vida. Así que me los traje a donde vivo ahora», confesó González-Castell al recordar que en su nueva vivienda nunca ha experimentado nada extraño, a excepción de las voces que salían del mueble del recibidor, donde estaba guardada la correspondencia que mantuvo en la década de los 90 con José María Casas Huguet, el abogado y parapsicólogo que investigaba fenómenos paranormales y que visitó su casa.

Consciente de que para parte de la población es complicado creer en los fenómenos paranormales, las cartas son para Piedad la prueba de que su historia es real. «En el libro aparecen escaneadas las cartas que nos intercambiamos Huguet y yo, porque si quiero que los lectores crean en mi relato, que es real, necesitan pruebas, documentos. Y todo está en el libro. Hasta un plano de la vivienda», apunta la teóloga y escritora, que después de varias novelas, ensayos y poemarios se estrena con esta historia escrita en primera persona.

A las voces procedentes de las cartas se unieron la de sus hijos, que también le animaron a dejar por escrito las vivencias que tuvieron en su antigua casa de 300 metros cuadrados. «Ellos querían que lo escribiera para que no se olvide, pero las voces me pedían hacerlo porque no quieren morir y es su manera de estar eternamente entre nosotros», explicó.

La casa, que hace esquina con la plaza de Portugal, consta de cinco habitaciones, tres baños, un patio exterior, una cocina y una sala de estar. «Cuando la compramos no sabíamos que en la casa ocurrían este tipo de fenómenos. Nos gustó porque era preciosa y muy luminosa. Además, tenía la amplitud que necesitábamos».

Fenómenos molestos

Lo que nunca imaginó Piedad es que una noche, después de que una de sus hijas renegase por el olor terrible que no abandonaba su habitación, ella se vería obligada a encerrarse en ella. «Empecé a tomar conciencia que en la casa había presencias que ocupaban otra dimensión que se cruzaba con la nuestra y a las que no les gustaba que estuviésemos allí. Recé y les pedí que no nos hicieran daño, y que nos perdonasen por no comprender sus señales», explica la escritora, que asegura que los fenómenos que vivieron nunca fueron agresivos.

Lo más curioso para Piedad y el parapsicólogo que visitó su vivienda es que a diferencia de otras casas en las que ocurren fenómenos similares, en la que protagoniza el libro cada fenómeno tenía una ubicación dentro del inmueble. «Más tarde descubrimos que podría tratarse de diferentes personas que habían vivido allí, y que no querían abandonar las estancias porque ellos construyeron esa casa».

El testimonio de su relato lo confirman sus hijos, y los vecinos del edificio que estaban al tanto de estos sucesos.

Piedad asegura que nunca sintió miedo. Ella y su familia se acostumbraron a vivir en una casa para ellos encantada. A Piedad le obligó a vender la casa la frecuencia de los fenómenos y cómo estos estaban afectando a su marido. «Colgué el cartel de 'se vende' y me despedí de mi casa, donde nunca habíamos estado solos», zanja. Desde entonces no ha vuelto a ver abierta esta historia hasta que esta tarde la recuerde a través de este libro.