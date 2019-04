El feminismo de Virginia Woolf se sube mañana al López de Ayala Una escena de la representación de 'Orlando'. :: hoy La adaptación de 'Orlando' que firma la directora Vanesa Martínez está nominada a los premios Max de teatro A. GILGADO BADAJOZ. Jueves, 11 abril 2019, 08:31

'Orlando. Una biografía' está considerada una de las novelas más brillantes de Virginia Woolf. Se editó por primera vez en 1928 y cuenta la vida de un aristócrata de la corte de Isabel I que tras un profundo sueño se despierta convertido en mujer.

La adaptación teatral llega mañana al López de Ayala. Vanesa Martínez, la directora, se llevó por esta revisión el Premio Nacional de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz el pasado otoño. Sacar adelante una visión escénica a partir de una novela requiere de mucho bisturí y riesgo. Como transformar una falda en un pantalón con la misma tela. El resultado fue una gira de un año y la nominación a los Max como mejor adaptación teatral. El público, explica, va a encontrarse textos calcados del original y otros en los que tienen voz protagonistas mudos en el libro. «Al final no se trata más que de una novela de aventura en la que un personaje vive cuatrocientos años y en medio de ese tiempo cambia de hombre a mujer. La esencia reside en como interioriza el paso del tiempo y los cambios sociales».

La lucha feminista de Woolf emerge en un guión a gran velocidad con muchos personajes. La directora avisa, no estamos ante una comedia ligera y superficial con cartel de actores que salen en televisión. Pone por delante mucha alquimia escénica. «Es un trabajo más de ingeniería que de escritura libre. A los actores les iba proponiendo ideas o improvisaciones y de esta forma hemos conformado la estructura».

La música juega un papel clave en este 'Orlando'. Los 400 años que vive el protagonista se han transformado en una banda sonora que parte en el siglo XVII y termina en el XX. Denota el sustrato lírico de la directora. «Yo empecé a estudiar canto y preparando algunas escenas me di cuenta de que me gustaba dirigir». Poco tiempo después se matriculó en dirección de escena en la Resad y al año siguiente montó su propia compañía. Desde entonces, lleva ya caso dos décadas dirigiendo.

Algo poco frecuente en el panorama teatral actual. En el circuito de teatro profesional, solo el 19% de las obras las dirigen mujeres. Vanesa critica esta desventaja. En la actual renovación que ha hecho Cultura en órganos como el CDNM, el Teatro Clásico o la Compañía Nacional de Danza ha vuelto a poner solo a hombres al frente. Paridad ausente. «Entiendo que la autoridad y el respeto para dirigir la escena debe venir desde lo femenino. Ejercer de directora no es una mujer imitando a un hombre. Hay muchos hombres que no entienden la autoridad de una mujer. Pero no por eso vas a dejar de hacer las cosas. Tenemos que seguir».

Concibe el teatro más como una aportación cultural para el bien social que como un producto comercial. Advierte que si el teatro tiene que convertirse en algo rentable, los criterios de los programadores para elegir un espectáculo u otro cambian. Ya no se trata solamente de que tengan un valor cultural sino de llenar el patio de butacas.

Lejana a montajes a partir de textos conocidos o comedias desternillantes en la que no haya que pensar mucho pide a los programadores de teatros públicos que se comprometan con la labor divulgativa.

Apuesta más por promover proyectos culturales que generen reflexión y conmuevan conciencias. Pero esa filosofía de trabajo requiere paciencia y asumir que no siempre se van a llenar las butacas. «El teatro debe ser una inversión a largo plazo». Entiende el concepto mercantilista en las salas y espacios privados, pero no en la red pública.