Feijóo: «Pido respeto para Extremadura»

«Cuando me he enterado de que se van a inaugurar 85 kilómetros de un tren como AVE sin catenarias pido respeto para Extremadura». ... Esas fueron de las últimas palabras que pronunció el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el escenario de Ifeba en Badajoz.

«Te voy a dar un consejo, María, de los pocos que te voy a dar sin que me lo pidas. He sido presidente del PP de Galicia durante 16 años y de la Xunta durante 13. Y hay una lección importante: además de recibir todos los consejos, María, también tienes que pedir más financiación para Extremadura. Más servicios públicos, inversiones, ayudas que no llegan y muchas más cosas para Extremadura. Y también tienes que pedir respeto para Extremadura».

Esas fueron las recomendaciones del presidente nacional a la nueva líder del partido regional. Feijóo entró en el auditorio de Ifeba a las 13.30 horas procedente de Murcia, donde los populares celebraron el viernes otro cónclave.

Su intervención tuvo consejos para María Guardiola y valoración para José Antonio Monago, al que ha sumado a su equipo en Madrid introduciéndolo en el comité de dirección nacional. Habló de la importancia de una «sucesión ordenada» y de «ruido cero» en el partido. «Necesitamos, por higiene democrática, en Extremadura una alternativa de gobierno», animó el presidente de los populares.

Feijóo hizo una intervención para hablar de España y de la necesidad de un cambio en el gobierno. Y, para este último, necesita del apoyo y los votos de todos los militantes.

Eso también lo dijeron los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

«Vas a ilusionar a Extremadura como en su momento lo hizo Monago», le deseó Mañueco a Guardiola desde el escenario. «Con el proyecto de Núñez Feijóo saldremos adelante. Con él empezó un círculo electoral triunfal de 2020, luego vino la victoria de Ayuso en Madrid, en febrero en Castilla y León y Juanma en Andalucía. ¡Y cómo ganó Juanma en Andalucía!», y estalló un aplauso.

El presidente andaluz no escatimó en ánimos. «Te quiero decir una cosa, María, he notado en este congreso ilusión y responsabilidad. Después habrá gente que te dirá que «to pa ná» porque esto es Extremadura. Solo pueden los que creen que pueden. Yo creí. Podemos todos, todos podemos».

Núñez Feijóo le dijo: «Que sepas, María, que la alegría te dura hoy y mañana. El lunes todos los problemas del partido serán tuyos y todas las expectativas del partido estarán puestas en ti».