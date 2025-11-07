Fehispor abre sus puertas como ejemplo de colaboración transfronteriza Ifeba acoge hasta el domingo la 34ª edición de la feria hispano portuguesa, con actos abiertos al público

Redacción Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

La 34ª edición de Fehispor, la Feria Hispano-Portuguesa, se inauguró ayer en Ifeba en un acto presidido por el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y que contó con la participación de destacadas autoridades de ambos países, reafirmando el espíritu de cooperación que da sentido a esta cita transfronteriza.

Abrió el acto la concejala delegada de Ifeba, Elena Salgado, quien subrayó la relevancia de Fehispor como espacio de encuentro y colaboración entre España y Portugal, destacando el papel de la feria como motor de dinamización económica y comercial. A continuación, intervinieron el presidente de Eurobec y de la Cámara Municipal de Campomayor Luis Rosinha; el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, y el embajador de España en Portugal, Juan Fernández Trigo, quienes coincidieron en destacar la importancia de reforzar la cooperación transfronteriza y aprovechar el potencial de eventos como Fehispor para el desarrollo compartido.

El acto concluyó con la intervención del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien agradeció la implicación de todos los expositores, instituciones y visitantes que contribuyen al crecimiento de este evento.

La presente edición de Fehispor reúne a empresas y entidades procedentes de ambos países, ofreciendo una amplia representación de los sectores más dinámicos de la economía hispanoportuguesa, entre los que destacan la gastronomía, el turismo, la artesanía, el comercio y los productos agroalimentarios.

Hasta el domingo, el recinto ferial acogerá un amplio programa de actividades dirigidas al público. Entre ellas, destacan los showcookings y degustaciones gastronómicas que permitirán descubrir los sabores más representativos de Extremadura y el Alentejo; las demostraciones artesanales y exposiciones temáticas que ponen en valor la creatividad y el saber hacer de los oficios tradicionales; así como las actividades turísticas y promocionales orientadas a fomentar el conocimiento y la cooperación entre ambos territorios.

Como novedad, Fehispor incorpora la exposición 'Atlético de Madrid: una pasión compartida', que reúne piezas históricas, trofeos y material gráfico que permiten recorrer la trayectoria del club madrileño desde sus orígenes. Esta muestra se enmarca en las actividades culturales y deportivas del certamen y refuerza su carácter abierto y participativo.

Con esta edición, Fehispor reafirma su compromiso con la promoción económica, la cooperación institucional y el fortalecimiento de los lazos que unen a ambos pueblos, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario de la región y en la agenda de relaciones hispanolusas.

Economía y turismo

La Junta destacó la relación que mantienen la comunidad extremeña y Portugal como «ejemplo de cooperación transfronteriza en Europa», así como los vínculos que mantienen en materia de economía o turismo. El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, recalcó que Portugal es el principal socio comercial de Extremadura, ya que el 27% de las exportaciones de la región tienen como destino el país vecino, que se traduce en más de 900 millones de euros en ventas el pasado año, mientras que el 20% de lo que compra la región procede de Portugal.

Esos vínculos también se reflejan en el turismo, un sector en el que «Extremadura y Portugal no compiten», sino que «se complementan»; y que se recoge en Fehispor en una nueva edición de Turiberia, y en el espacio 'Extremadura Extraordinaria', que concentra lo más representativo de los recursos naturales, culturales y gastronómicos de la región.

Esa «intensidad de intercambio» es el resultado de una proximidad geográfica, de una confianza mutua y de unas infraestructuras que permiten conectar personas, mercancías e ideas, subrayó Martín Castizo. «Si hay algo que simboliza el vínculo entre Extremadura y Portugal son precisamente nuestras carreteras, autovías y pasos fronterizos, que desde hace décadas sirven de arterias por las que fluye la vida económica y social de La Raya», remarcó.

Temas

Badajoz