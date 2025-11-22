Las farolas María Cristina de plaza de España de Badajoz cumplen un año rotas

Hace un año que a las fotos de la plaza de España de Badajoz les falta algo. Es la figura de tres farolas estilo María Cristina ... que se rompieron delante del Ayuntamiento y no han sido repuestas aún.

Las luminarias se partieron el 12 de noviembre de 2024 cuando unos operarios estaban instalando las luces de Navidad. Han pasado 12 meses y el Consistorio pacense no ha podido reparar las tres farolas dañadas porque no le llegan las piezas necesarias para hacerlo. Los responsables municipales, sin embargo, aseguran que podría ser pronto, quizá antes de estas Navidades.

El accidente se produjo cuando los operarios ataron uno de los cables de las luces a un poste metálico instalado en la acera frente a una de las luminarias. El poste se partió y golpeó con fuerza la farola. Esta se rompió y, al caer, se llevó por delante otras dos con un efecto dominó. La tercera no llegó a partirse, pero quedó movida y tuvo que ser desmontada.

Desde entonces la plaza de España tiene tres farolas a medias y aún no hay una fecha cerrada para que estén completas, aunque podría ser en breve.

Desde el Ayuntamiento detallan que están a la espera de recibir las piezas que necesitan. « Si se cumple todo lo previsto, llegarán antes de Navidad», añaden los responsables municipales.

En realidad no se han comprado las farolas completas. Las piezas que no se rompieron están guardadas en un almacén municipal y Badajoz ha pedido a la empresa responsable las partes que debe sustituir. Una vez lleguen se soldarán para recuperar su aspecto habitual.

En detalle han tenido que encargar la parte intermedia de las columnas y las dos lámparas esféricas de la que cayó en primer lugar porque sufrieron daños importantes al golpearse contra el suelo.

Desde el Ayuntamiento explican que se trata de «un modelo de farola especial, que tienen que fabricar y ha llevado su tiempo en fábrica». No había 'stock', es decir, se fabrican bajo pedido. Además, durante el proceso de creación ha habido «un problema en la fundición, que ha retrasado un poco su entrega», añaden los responsables municipales de Alumbrado.

En concreto se trata de farolas especiales porque son del modelo María Cristina. Son tres de las once que se instalaron en plaza de España en 2002 cuando este espacio fue renovado en el Gobierno de Miguel Celdrán para tratar de dar mayor empaque a la zona.

Modelo María Cristina único

Las once que hay en este lugar son las únicas que se pueden ver en todo Badajoz. Están formadas por un báculo de hierro forjado con dos lámparas de vidrio esféricas colgantes.

A pesar de que imitan un estilo antiguo, es un modelo que los ayuntamientos continúan colocando cuando quieren dar empaque a una zona. Valencia, por ejemplo, instaló este modelo María Cristina en la calle Juan de Austria, en plena zona comercial, hace solo dos años.

A pesar de llevar 23 años en Badajoz, cuentan con tecnología led. En el año 2018 se cambiaron las bombillas tradicionales que llevaban por este nuevo sistema que está extendido por toda la ciudad.

La reforma de 2002 dio un enorme cambio a la plaza de España. Antes había muchas más plazas de aparcamiento y los coches circulaban por doble sentido. Se amplió la zona peatonal, se eliminaron los urinarios públicos, se creó el empedrado para la calzada y se instaló un mobiliario más elegante incluidas las farolas.