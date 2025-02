El Faro incrementa sus ventas un 12% en lo que va de año

Adaptarse para no morir. El centro comercial El Faro ha ido modificando su oferta a raíz de la pandemia. En los últimos meses, los establecimientos ... de ocio y de restauración se han multiplicado. Nuevos restaurantes, salas de cine, espacios de entretenimientos para pequeños y mayores han ampliado el abanico de actividades que se pueden desarrollar en un espacio que hace no tanto tiempo era sinónimo de ir de compras.

No ha dejado de serlo. Sin embargo, los clientes identifican cada vez más este espacio con otros conceptos. «La actividad fuerte de El Faro es la moda, que representa el 45% de nuestra oferta», reconoce Julio García, director de Operación de Castellana Properties, la empresa propietaria del centro comercial junto con El Corte Inglés. La inmobiliaria tiene el 61% de los 66.422 metros cuadrados de superficie bruta alquilable del centro comercial; mientras que de El Corte Inglés es el 39% restante.

«Nuestra actividad fuerte sigue siendo la moda, que representa el 45% de la oferta» Julio García Director de Operaciones de Castellana Properties

Al menos tres restaurantes han abierto en El Faro desde el inicio de 2022 y está prevista la inauguración de un nuevo establecimiento de comida. «Los usuarios nos transmitieron que teníamos poco ocio y restauración y hemos apostado por estos sectores», añade García.

De esta forma, y con la llegada de las salas de cine en diciembre de 2020, el centro comercial ha logrado atraer a una clientela más diversa y en el pasado 2022 superó las cifras de negocio previas a la pandemia. «Hemos rozado los ocho millones de visitas», aporta García. Cantidad que supera en un 20,6% la de 2021 y en un 13,4% las que hubo en 2019, antes de la pandemia. «Con el cine, el centro comercial está abierto los domingo, algo que antes no sucedía, lo que repercute positivamente en las ventas de la restauración», ahonda el director de Operaciones de la empresa.

El aumento en los visitantes se traslada al volumen de negocio. El año pasado el valor de las ventas creció un 20,4% respecto a 2021, y un 5,3% en relación a 2019. Un incremento en el que la inflación, con el consecuente aumento de precios, tiene su peso. La tendencia sigue siendo al alza, en los cinco primeros meses de 2023 el incremento es del 12,2%. Castellana Properties comparte la evolución, pero no las cifras concretas. «Nosotros manejamos los datos, pero las ventas las realizan los operadores instalados y no podemos hacerlas públicas», declara García.

En números 106 operadores tiene El Faro, lo que supone una ocupación del 98,2% de los 66.422 metros cuadrados disponibles 8 millones de visitas recibió El Faro en 2022, con lo que superó en un 20,6% las de 2021 y en un 13,4% las de 2019

En estos números también influye la recuperación de la venta presencial que se está detectando en el comercio después de su caída a causa de todo lo asociado a la crisis sanitaria del coronavirus. Un reciente estudio que maneja la inmobiliaria propietaria de El Faro señala que en España el 19% de las ventas minoristas se efectúan en centros comerciales, el 68% en tiendas en calle y el restante 13% a través del comercio por Internet.

El porcentaje del comercio electrónico todavía está muy alejado del 30% que se constata en Reino Unido. De hecho, en doce países europeos la tasa de penetración del e-commerce es superior a la española.

Tiendas más grandes

Sí detectan desde Castellana Properties una tendencia de las empresas a demandar tiendas cada vez más grandes. «Prefieren tener menos establecimientos, pero de mayor tamaño para disponer de una mayor capacidad de almacenaje», comenta García, que entiende que con esa política buscan gestionar desde las tiendas las compras 'online'. Es una forma de reducir los gastos que supone llevar los pro ductos hasta el domicilio del comprador o ir a recogerlos en caso de las devoluciones.

Un restaurante, una tienda de ropa y un local de apuestas serán las próximas aperturas

Los futuros cambios que notarán los clientes en El Faro van en esa dirección. Algunas marcas ampliarán sus tiendas uniendo más de un local, lo que provocará el traslado de otros comercios. Además, abrirá una nueva tienda de moda y un negocio de apuestas deportivas. No hay muchos movimientos porque la tasa de ocupación del centro comercial es elevada –del 98,2%, con 106 establecimientos– y la rotación escasa. «Se trata de un centro estable; tenemos operadores que quieren entrar, pero no hay espacio y no es posible ampliar el edificio», asegura el directivo de Castellana Properties, compañía que tiene otras tres propiedades en la región.

Son de la inmobiliaria el parque comercial La Mejostilla, en la ciudad de Cáceres, otro en Mérida y un tercero en Villanueva de la Serena. Es decir, una cuarta parte de los 16 espacios de la empresa están en la región. «Estamos muy satisfechos con el funcionamiento de todos ellos y cuentan con una elevada ocupación», afirma García, que evita pronunciarse sobre el alquiler de los locales tanto de los parques comerciales como en El Faro. «El precio del metro cuadrado depende mucho del tamaño del local o del lugar en el que esté ubicado», aporta.

La empresa sí publica sus cifras globales. En 2022, la inmobiliaria obtuvo unos ingresos de 64,7 millones de euros para cerrar el ejercicio con un beneficio de 46,5 millones.