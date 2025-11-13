HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad

La conocida tienda de juguetes de Badajoz abrirá en El Faro, ofreciendo a las familias una opción más para sus compras de estas fiestas

Judit Molina

Judit Molina

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:11

El centro comercial El Faro de Badajoz continúa ampliando su oferta con nuevas incorporaciones. En los últimos meses han sido varios los establecimientos que se han estrenado en sus instalaciones y, de cara a la campaña navideña, se prepara para recibir una apertura muy especial y, para muchos, inesperada: el regreso de Juguetes Bustamante.

La llegada de una de las jugueterías más conocida de Badajoz, al centro comercial, supone el regreso de la firma a El Faro, donde ya tuvo una tienda años atrás. Fundada hace varias décadas, Juguetes Bustamante es una empresa familiar muy conocida en Badajoz, con su establecimiento principal en la calle Santo Domingo, 20.

Nueva ubicación confirmada

El centro comercial lo ha anunciado a través de sus redes sociales. «¡Tic, tac! La época más mágica del año se acerca... Sabemos que Papá Noel y los Reyes Magos tienen mucho trabajo por delante. Por eso, Juguetes Bustamante estará con nosotros para echarles una mano», indicando que el establecimiento se ubicará frente a la joyería Aresso.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de apertura, desde El Faro han respondido en redes que «muy pronto anunciaremos más información», lo que sugiere que la inauguración podría producirse en los próximos días, coincidiendo con el inicio de la campaña navideña.

