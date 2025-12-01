El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce La reconocida tienda 'La tarta de oro' abre su tercera tienda este 2025 y lo hace en el centro comercial de Badajoz

Después del éxito de la apertura de Floco el pasado jueves 27 de diciembre, El Faro amplía su oferta gastronómica con un nuevo local que llega dispuesto a revolucionar a los más golosos. Llega a Badajoz 'La Tarta de Oro', y lo hace con sorpresa.

La reconocida tienda de tartas artesanales ya ha anunciado su apertura en el centro comercial y lo ha hecho de la mano de un gran sorteo: un año de tartas gratis para tres ganadores.

Tartas de Pantera Rosa, de turrón, de mango, tiramisú... su amplía oferta en tartas está dispuesta a conquistar todos los paladares.

'La Tarta de Oro' busca personal en Badajoz

'La Tarta de Oro', una empresa que nace de la pasión dulce de dos hermanos, arrancó en Don Benito y sus tartas de queso han conquistado a todo el que pasaba por allí. No tardaron en ampliar su oferta a Mérida y ahora llegan a Badajoz en la que será su tercera apertura en lo que va de año.

Para su tienda en El Faro ya buscan personal para completar un equipo que está dispuesto a revolucionar la oferta gastronómica del centro comercial.

