Famosos y pacenses sueñan un futuro mejor para el colegio de la UVA

«Que la gente no discrimine el colegio por el barrio en el que se ubica». Ese es el sueño de Zaida Ribero para el ... centro Nuestra Señora de Fátima, en el centro de la UVA.

Hace años ella fue una alumna, hoy acude cada día como madre. Por la mañana lleva a su hijo al aula, algunas tardes ella misma acude a las clases de costura que imparten en el centro.

«No sé por qué la gente tiene miedo a este barrio, aquí no vamos matando a nadie», dice esta vecina de la avenida del Sol, en el corazón de Las 800, el barrio llamado Santa Engracia.

Su deseo es uno de los que alumnos, padres y profesores recogen esta semana. Los pequeños salen con un buzón y reparten papeles con forma de gota de agua para que los viandantes escriban dentro sus anhelos relacionados con el colegio del barrio. Mejores calles, que no haya violencia, que todos los niños lleguen a la Universidad y que las madres sean fuertes para que críen hijos independientes son algunos de ellos.

Todo cabe dentro de los mensajes, que en una semana estarán pegados a las paredes del colegio sobre un enorme paraguas. El día 15 celebrarán una fiesta en la plaza de la iglesia.

Bajo el lema «Un sueño que merezca soñarse es un sueño por el que luchar», la escuela ha llegado a una veintena de famosos que les están enviando sus mejores deseos por vídeo. El futbolista Marc Batra les dice: «Nunca dejéis de soñar. Que siempre vayáis a por todo y por vuestras ilusiones. Que intentéis hacerlo todo lo mejor posible, con motivación, con ganas, con actitud buena... Que seáis buenas personas y que seáis muy felices. Eso es lo más importante».

«Un sueño que merezca soñarse es un sueño por el que luchar. Soy India Martínez y quiere mandar un beso enorme a todos los alumnos del colegio Nuestra Señora de Fátima. Y se puede, se pueden cumplir esos sueños», les dice la cantante de '90 minutos'.

Otro mensaje: «Soy Paz Padilla y os invito a participar en la fase del sueño de la comunidad educativa del colegio Nuestra Señora de Fátima. No dejéis nunca de soñar. Venga, animaos y participad».

El Juli, Roberto Brasero, Lucía Dominguín y el periodista pacense Juan Manuel Benítez, que triunfa en Nueva York, son algunos de los que han participado.

La directora del colegio, Quinti Méndez, y Marisol Díaz, jefa de estudios, explican que esos mensajes de personas conocidas están teniendo mucha difusión y animando al barrio a participar. Además, hace felices a muchos vecinos que su barrio suene por cosas buenas y «no solo por aspectos negativos».

En la farmacia de Sara Llorente, en la avenida Padre Tacoronte, los escolares colocaron uno de los primeros «buzones del sueño». La farmacéutica ha depositado el suyo y advierte que es un colegio involucrado en el barrio. «La comunidad educativa hace que el colegio funcione, los padres forman parte del colegio y todo el entorno también. Así consiguen reducir el absentismo y que todos estén contentos en el colegio». Por experiencia sabe que el barrio participa y está convencida de que recogerán la caja llena de papeles en una semana.

Los pequeños salieron este lunes a preguntar a sus vecinos qué desean para su colegio. Una vecina de 88 años les sacó una fiambrera llena de chucherías que se fueron repartiendo los niños antes de que ella eligiera su deseo: «que mejore el barrio por los niños, que tengan mejor futuro».

«Queremos que sueñes con nosotros, te damos una carta y nos la dejas en este buzón», iban repitiendo los pequeños a quien encontraban este lunes por la calle. La enfermera salió a las puertas del centro de salud para escribir su mensaje: «Que sea un colegio lleno de niños felices».

La comunidad de aprendizaje tiene ciertas similitudes con el proyecto comunitario del centro de salud. Aumentan la participación del entorno, hace protagonistas a los usuarios, y persigue mejorar la salud y la educación. En el colegio no solo enseñan a los niños. Han formado comisiones mixtas de distintos temas (biblioteca, comedor, infraestructuras...) e imparten talleres para que los adultos aprendan a leer y escribir, ayudan a los padres a obtener el título de Secundaria y les hablan de la importancia del desayuno saludable. «Queremos empoderar a nuestras familias y que vean que pueden llegar hasta donde quieran. Que digan: Yo no he tenido en mi vida la opción de crecer en su momento, pero ahora, gracias al cole de mis hijos, lo puedo hacer», indica Marisol Díaz.

De 9 a 11 horas, ningún profesor suele estar solo en el aula. Cuenta con voluntarios que potencian la interactividad de los niños. «Si un niño no entiende algo tras oír al profesor, es posible que lo haga si otro compañero se lo explica; es más efectivo de igual a igual». «Abrimos las puertas del colegio para que la educación no solo dependa de los profesores, sino que contemos con todos los recursos que da la comunidad», explica la directora, Quinti Méndez, quien señala que este modelo educativo se da en centros de todos los niveles socioeconómicos en todo el mundo.

«Hemos comprobado que el alumnado ha avanzado muchísimo y los rendimientos son mejores», dicen tras trece años de la iniciativa.

Los niños también tienen sus sueños y los están poniendo en el papel. «Mi sueño -decía Jose, de siete años- es que tengamos un parque dentro del colegio», mientras que otro compañero persigue «sacar buenas notas y ser un gran futbolista, como Ronaldo». Para Carmen, el gran suelo es «sacar buenas notas y hacerlo todo bien».