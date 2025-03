Las familias del colegio Enrique Iglesias piden que se tiren las viviendas de La Picuriña

Muchos niños del colegio Enrique Iglesias, en San Roque, no vuelven a su casa por el camino más corto. Dan un rodeo por otras calles ... para no pasar por delante de las viviendas de La Picuriña.

El miedo se debe a varias infraviviendas que hay entre Virgilio Viniegra y Marqués de Lombay, prácticamente pegadas al colegio Enrique Iglesias y al instituto San Roque. Hay casas rehabilitadas, pero otras fueron desalojadas y selladas. Sin embargo, desconocidos rompieron los ladrillos y están okupadas. Las familias reclaman al Ayuntamiento de Badajoz que desocupe y derribe estas casas y garantice la seguridad en la zona.

Los afectados no quieren dar su nombre por miedo a represalias. María (nombre ficticio), una de las madres, explica que suelen ir al colegio andando por la calzada porque es habitual que las aceras estén ocupadas por tendederos o electrodomésticos. Hay neveras e incluso hornos en el exterior de las viviendas. También es habitual que se vean perros de gran tamaño sueltos. «Las familias no nos atrevemos a decirles nada, hay miedo», afirma.

La Policía Local dice que es una zona «donde se ha intervenido policialmente en innumerables ocasiones»

Otros padres prefieren no arriesgarse. Desde la plaza San Ignacio de Loyola, en la carretera de la Corte, se desvían por la calle Fleming y giran por la calle Córdoba para poder acceder al colegio sin pasar por La Picuriña. Es el caso de Javier (también nombre ficticio). «No me apetece que mi hija vaya al colegio viendo ciertas cosas y es peor a la salida porque suele haber más movimiento y te encuentras de todo. Hay venta de drogas y se mueve gente que no me apetece que vea».

La Asociación de Madres y Padres del Enrique Iglesias escribió hace seis meses al Ayuntamiento de Badajoz. Dirigió su petición al alcalde Ignacio Gragera; al concejal de Urbanismo, Carlos Urueña; y al superintendente de la Policía Local, Rubén Muñoz.

En el escrito la ampa agradece algunas mejoras que se han llevado a cabo en la zona, pero solicitan que el Ayuntamiento haga nuevas actuaciones, especialmente por el «problema de seguridad y chabolismo». La carta incluye una vista aérea de la manzana donde hay infraviviendas.

Según las familias, sería necesario «un plan integral de saneamiento urbano y social poniendo en valor toda la zona de la plaza San Ignacio de Loyola, el CEIP Enrique Iglesias y el IES San Roque».

Las casas en mal estado de La Picuriña están junto al parque del mismo nombre, donde hay restos del fuerte abaluartado que lleva años pendiente de una obra de rehabilitación. Si la manzana deteriorada es eliminada, los vecinos esperan que se cree un gran parque que sería un pulmón verde para San Roque. En la actualidad apenas hay afluencia de público a este parque por el ambiente conflictivo que se da en esta zona.

Otra petición de la ampa es que además de intervenir en la manzana de La Picuriña, se limpien y se sellen las casas abandonadas en otras calles, como una acera de Virgilio Viniegra muy cercana a la puerta del colegio. En este área hay dos viviendas que ardieron hace un año. Quedaron en ruinas y abiertas y en este tiempo han ido acumulando basuras sin que nadie se ocupe de ellas. Suponen un foco de insalubridad y malos olores y tienen riesgo de volver a arder.

Incendio en una casa

«Además de la área chabolista más o menos habitada, en la zona hay más casas abandonadas y semiderruidas. El incendio de dos viviendas se produjo en horario de entrada del colegio generando inquietud, sobre todo por el humo negro perceptible en todo el barrio, y especialmente en el Enrique Iglesias», indica el escrito de las familias.

La ampa solo ha logrado respuesta por parte de la Policía Local. Desde la Jefatura les aseguraron que incrementarían la vigilancia de la zona. «Se pondrá en conocimiento de las diferentes unidades policiales la problemática que nos hace llegar de las calles próximas al colegio para que se giren visitas de forma periódica», promete la Policía Local, antes de añadir que es un conflicto «conocido por esta policía ya y en donde se ha intervenido policialmente en innumerables ocasiones».

Además de las familias de los alumnos, la dirección del Enrique Iglesias apoya esta propuesta. De hecho, el colegio ya había pedido soluciones en varias ocasiones. Lo mismo que el instituto cercano, el San Roque.

En el escrito de las familias, además de arreglar el problema de seguridad ciudadana, también piden mejoras de seguridad vial en la calle Virgilio Viniegra. La acera que está delante del acceso principal es de menos de un metro de ancho, lo que obliga a muchos escolares a andar por la calzada para llegar al colegio. También proponen un itinerario escolar seguro.