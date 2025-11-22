HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

María Teresa Burbano, de SED, con una de las mujeres participantes en el proyecto desarrollado en Bolivia y pagado por Aexcid. HOY

Oenegé Sed con financiación de Aexcid

45 familias bolivianas cultivan su futuro gracias a la ayuda que les llega desde Badajoz

Mujeres indígenas pueden mejorar la alimentación de sus hijos gracias a la creación de huertos e invernaderos en una de las zonas con más inseguridad de La Paz

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:03

Una mano tendida desde Badajoz puede hacer que 45 familias de El Alto, en Bolivia, coman mejor, reduzcan las enfermedades relacionadas con la alimentación y ... ahorren hasta un 40%. El Alto es una comunidad de La Paz, alejada del centro urbano y a una altura de 4.500 metros, lo que les obliga a una alimentación basada únicamente en arroz.

