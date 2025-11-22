45 familias bolivianas cultivan su futuro gracias a la ayuda que les llega desde Badajoz

Una mano tendida desde Badajoz puede hacer que 45 familias de El Alto, en Bolivia, coman mejor, reduzcan las enfermedades relacionadas con la alimentación y ... ahorren hasta un 40%. El Alto es una comunidad de La Paz, alejada del centro urbano y a una altura de 4.500 metros, lo que les obliga a una alimentación basada únicamente en arroz.

Pero gracias a un proyecto de la oenegé de los Hermanos Marista (Sed) y la Fundación Comunidad y Axión (FCA), con financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), estos bolivianos pueden cultivar sus propias hortalizas y practicar el trueque con otras familias. El proyecto en general asciende a 190.000 euros y tiene una duración de un año. Aunque Sed y FCA llevan trabajando 25 años en la zona.

Los pacenses Eloy López y María Teresa Burbano acaban de llegar a Badajoz procedentes del país sudamericano, donde han comprobado que la construcción de invernaderos hortícolas y huertos están dando sus frutos. «Son pequeños invernaderos que permiten una temperatura estable durante todo el año», explica Eloy López. Mujeres indígenas promueven el cultivo de más de 25 variedades de hortalizas orgánicas que permiten mejorar la alimentación de sus familias en una zona donde los productos son de muy poca calidad y tienen un elevado componente químico.

'Mujeres cultivando futuro'

La iniciativa 'Mujeres Cultivando Futuro' está dirigida a mujeres aymaras y quechuas para favorecer su acceso a los alimentos, pero conlleva otras ventajas como impulsar el «empoderamiento femenino» y crear redes de apoyo mutuo para presionar a las autoridades de la zona con la que lograr políticas públicas similares. «Es un proyecto en el que ellas pueden generar su propia economía y mejorar su sociedad», explica Eloy López.

Ampliar Mujeres participantes en el proyecto crean una red para participar del debate público y forzar políticas que les faciliten el acceso a alimentos. HOY

Además, se ha fomentado el trueque y se ha conseguido que el día a día de las familias sea más calmado al tener asegurada una alimentación básica. «Hay menos discusiones en las casas», señala Eloy López, que también apunta a que se trata de una comunidad con mucha peligrosidad. «En esta visita hemos visto muchos carteles que ponen 'el ladrón pillado será quemado', que es una manera de ahuyentar a los ladrones porque la Policía no llega a esta zona».

Desde Badajoz, Eloy y María Teresa trabajan para que el proyecto siga creciendo. Quieren incorporar recolectores de agua, que escasea en la zona, y gallineros para que también coman proteína natural.

Exposición en el Luis de Morales

La iniciativa desarrolla una parte en Badajoz, con cuentacuentos ambientados en El Alto y la difusión de buenas prácticas de huertos ecológicos en colegios de Badajoz.

Todo este trabajo se podrá ver en una exposición en el Museo de la Ciudad Luis de Morales que se inaugura este lunes 24 de noviembre y permanecerá hasta el domingo 30. Por otro lado, este martes día 25 se puede asistir a la presentación de los proyectos 'Mujeres cultivando futuro' y 'Es tiempo de cultivar justicia desde Extremadura'. La cita está fijada a las 18.30 horas en el Colegio Nuestra Señora del Carmen (Maristas), al que está vinculado la organización Sed.