La falta de normativa para patines crea situaciones de riesgo en aceras y calzadas de Badajoz Un usuario cruza el puente de San Roque con el patinete eléctrico. :: C.MORENO La Policía Local advierte a los usuarios de que no se trata de juguetes y pide que moderen la velocidad para evitar accidentes NATALIA REIGADAS Badajoz Domingo, 4 agosto 2019, 13:02

Un joven circula en patinete entre los coches por la avenida de Huelva. Cuando el semáforo se pone en rojo, aprovecha, zigzaguea entre varios vehículos y llega al cruce. En ese momento se sube a la acera y cruza el paso de cebra entre los peatones. Una vez frente a Correos, sigue por la acera en dirección a San Francisco. Acelera y una mujer se aparta y le mira con desprecio, pero el patinador motorizado ya está lejos. En la calzada, en los pasos de cebra, en el carril bici, en las aceras... los patinetes están en todas partes y es porque pueden.

Hace cinco años que los patinetes volvieron a la carga. El juguete que muchos españoles recuerdan de su infancia, agarrando el manillar e impulsándose con una pierna, reapareció, pero con motor. Y el problema, según revela Toni Mesas, portavoz de la Policía Local de Badajoz, es que los nuevos patinetes «no son un juguete».

En solo unos años la ciudad se ha llenado de jóvenes, y no tan jóvenes, que se desplazan en patinete eléctrico y otros tipos de Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Estos han cambiado por completo la circulación en las ciudades y todo indica que continuarán creciendo. El Gobierno está intentando aprobar la Ley del Cambio Climático y la Transición Energética que obligaría a las localidades de más de 50.000 habitantes a cerrar el centro al tráfico. Solo podrían pasar los residentes y los vehículos eléctricos, incluidos los patinetes.

En Cáceres ya hay una ordenanza que multa a los conductores de patinete que vayan rápido

«No es un capricho, no es una moda. Es una forma cómoda de ir a trabajar, a estudiar... Es una alternativa al coche». Así lo defiende Jorge Manuel Píriz, vecino de San Roque y usuario habitual de un patinete eléctrico. En su caso tenía moto para ir a la universidad y ahora está pensando en venderla porque apenas la utiliza. «Cuando yo empecé a llevar el patinete era un bicho raro y ahora somos muchísimos. Cada día ves caras nuevas».

BICICLETA ASISTIDA. El primer tipo son las bicicletas con un motor igual o menor a 250 vatios. Para moverse y a nivel legal, son iguales que las bicicletas.

Píriz admite, eso sí, que no todos los usuarios circulan con precaución, pero está en contra de que se limite su circulación. «Si alguien hace mal, que se le sancione, pero al Ayuntamiento le interesa porque no contaminamos y no ocupamos plazas de aparcamiento».

Pablo Muñoz, otro usuario de patinete, pide que los coches también los tengan en cuenta porque asegura que, cuando van por la calzada, les pasan muy cerca y puede haber accidentes.

CICLOMOTOR. Son los ciclomotores eléctricos. Están los clásicos (motos), pero también los nuevos, como patinetes con silla, pero más potentes.

¿Por dónde deben circular?

Ahora mismo, sin embargo, multar a los usuarios de los VMP no es fácil porque no hay una normativa específica para estos vehículos. La Dirección General de Tráfico (DGT) está preparando una legislación que podría hacer obligatorio el uso de caso y contar con un seguro. El Ayuntamiento de Badajoz, por su parte, también ha adelantado su intención de aprobar una ordenanza específica. Esta ya existe en Barcelona y Madrid, donde se han visto obligados a regular los patinetes por la gran cantidad que hay. Cáceres también cuenta ya con una legislación local.

MOVILIDAD INDIVIDUAL. Se trata de los patinetes, los segway, los patinetes eléctricos, etc. No hay normativa clara, aunque no deben estar matriculados.

¿Pero por dónde deben circular los patinetes? Este es el mayor problema al que se enfrentarán los responsables municipales al elaborar la nueva ordenanza. En las grandes ciudades han optado por permitir que estos vehículos vayan por los carriles bici, donde este tipo de vías son muy comunes, amplias y están separadas del tráfico. En Barcelona, por ejemplo, pueden circular por carril bici segregado y no segregado, por las calles de plataforma única y por los parques públicos. Eso sí, su velocidad no puede superar los 20 kilómetros por hora para los patinetes pequeños y los 30 para los grandes. Y si comparten vía con los peatones, deben bajar a 10 kilómetros por hora.

En Cáceres la ordenanza se ha centrado en evitar atropellos. Por esa razón la medida más llamativa son las multas. La policía municipal pueden imponer hasta 2.000 euros de sanción si un usuario de MVP va entre peatones con exceso de velocidad.

CICLOS DE MOTOR. Son tipo bici pero con más de 250 vatios y menos de mil. Necesitan matrícula y carnet como un ciclomotor.

El portavoz de la Policía Local en Badajoz detalla que hay un auge de estos vehículos que les obliga a ponerse al día y también a los vecinos. Pide prudencia a los usuarios de MVP, especialmente para que moderen su velocidad e indica que, cuando se apruebe la normativa, les ayudará a poner orden en los comportamientos que se encuentran en la actualidad.

Mesas también pide a los vecinos que se informen bien antes de comprar uno de estos vehículos, porque no todos son iguales.

En los últimos dos meses, la Policía Local ha multado a dos conductores pacenses que llevaba un MVP y un ciclomotor eléctrico sin tener carné, ni seguro. El primero, además, circulaba por la acera.

Hay varios tipos de vehículos eléctricos y hay que tener en cuenta que los más potentes tienen la misma consideración que un ciclomotor, por lo que exigen tener permiso, documentación y no pueden invadir las zona de peatones. En concreto, existen cuatro tipos de MVP y cada uno tiene unas características distintas.