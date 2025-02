La falta de luz obliga a los usuarios del Universitario de Badajoz a aparcar con linternas

La linterna del móvil es el único aliado que tenía Antonio Vázquez, familiar de un paciente que se encuentra ingresado en el Hospital Universitario de ... Badajoz, para llegar hasta su coche tras su visita de la tarde.

«Es vergonzoso cómo está esto. Después de una hora intentando aparcar tuve que dejar el coche en este descampado, que es un barrizal y ni siquiera tiene luz», comentaba mientras encendía la linterna de su móvil para llegar hasta su vehículo.

La falta de aparcamiento que hay en el hospital obliga a trabajadores y pacientes a dejar sus coche fuera del recinto o en el antiguo campo de fútbol convertido hoy en descampado que está frente a la antigua facultad de medicina.

Con ayuda de la linterna llegaba también a su coche Juan Carlos Maldonado y su hermana. «Cuando dejamos el coche aquí esta mañana no imaginamos que no habría luz. Es un peligro porque además está todo lleno de hoyos y es muy fácil que alguien se caiga. No hay derecho a esto», sentencia Maldonado, que cree injusto que además les cobren por dejar el coche. «Deberían acondicionar los aparcamientos y hacer otros más grandes y gratuitos porque si venimos aquí es por necesidad», reprocha este usuario, que añade que durante las mañanas Adeba cobra algo más de un euro por estacionar el coche en el descampado.

Malestar de los trabajadores

Esta situación también afecta a los trabajadores que a diario acuden al hospital, como Javier Trellas, cirujano del Universitario que cuenta que la falta de iluminación le ha obligado en muchas ocasiones a acompañar a sus compañeros de trabajo hasta el coche. «Les da miedo porque esto está oscuro completamente, hay focos pero no funcionan. Trabajo aquí desde hace dos años y esto siempre ha sido así», subraya este médico indignado por el estado de los aparcamientos.

«Están en muy mal estado, no es solo la falta de iluminación y el barrizal. El problema real es que no hay suficientes plazas de aparcamiento y esto dificulta la llegada de los pacientes a las consultas», zanja.

La Junta, con quien HOY ha intentado contactar, no se ha pronunciado sobre este problema, que en principio se pretende solventar con el nuevo parking de 784 plazas que ha creado junto al hospital y cuyas obras terminaron a final de año, pero que aún no está en funcionamiento. «Se pondrá en marcha en el primer trimestre del 2024 por depender de ejecuciones y trámites de terceros», afirmó el SES hace unos meses, cuando anunció que había que resolver varios problemas antes de abrirlo.

Pero estas plazas no serán suficientes para la demanda que hay en el Universitario, alerta Trellas. Por ello se están construyendo más plazas en el antiguo helipuerto. «Esto no va a solucionar el problema. Lo que necesitamos es un aparcamiento muy grande, dado que este hospital presta servicios a personas de toda la provincia», destaca el cirujano.

La falta de espacio también dificulta el trabajo del personal del hospital. «A veces cuando un paciente tiene que ingresar no podemos hablar con los familiares porque no han entrado con él a la consulta ya que se quedan en la calle buscando aparcamiento y esto es un problema si son personas mayores», explica indignado Trellas, porque considera que las condiciones de acceso no son las adecuadas para los pacientes.