«Hacen falta más carriles bici en la ciudad» Isidro Palacios en el parking de bicis del Domingo Cáceres. :: hoy El director del Maestro Domingo Cáceres representa al uno por ciento de los pacenses que va a su centro de empleo en bici Isidro Palacios Va en bici a su instituto ROCÍO ROMERO BADAJOZ. Domingo, 12 mayo 2019, 09:27

Ir en bici al trabajo es lo mejor. Lo dice Isidro Palacios, director del Instituto Maestro Domingo Cáceres y profesor asociado en la UEx. Él va a trabajar sobre dos ruedas a diario, a los dos sitios, salvo si llueve o hace mucho viento. Representa a ese uno por ciento de pacenses que van sobre dos pedales a su empleo. Y lo recomienda a todo el mundo.

- ¿Lleva mucho tiempo usando la bici para ir al trabajo?

- Tengo 57 años y llevo haciéndolo desde hace dos años y medio. Todo empezó porque mis hijas me regalaron una bici, que aún no sé si fue una indirecta, pero les cogí el guante y la uso con asiduidad. Antes de aquello, solo la usaba por la tarde para hacer deporte. Pero me compré un casco y unos guantes, y la uso a diario. Le he cogido el gustillo.

- ¿Ve algún problema?

- Hacen falta más carriles bici y los coches van todos con mucha prisa. La gente respeta habitualmente, pero va con mucha prisa y hay que tener muchísimo cuidado. Si se solventara eso, la bici es un buen modo de transporte y también sirve para ahorrar. Badajoz es una ciudad ideal para que pusieran más carriles bicis.

- ¿Ha notado el ahorro?

- Sí. Y tardo lo mismo, porque en el coche siempre pillaba algún embotellamiento porque coincide con las 'horas punta'.

- Una de las excusas que más se ponen para no usar la bici es que se llega sudado o despeinado.

- Todo depende de que no vayas con el tiempo justo. Es necesario ir despacio, igual que ocurre si vas caminando. Pero hay más gente que dice que hace frío en invierno, y no es cierto. En la bicicleta no se pasa frío. Solo en la cara, pero es agradable.