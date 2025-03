Las falsas alarmas provocaron 84 salidas de los bomberos de Badajoz el año pasado

Hace un par de semanas, los familiares de un joven alertaron desesperados a los bomberos porque su hijo no respondía a las llamadas ni ... abría la puerta de casa. Una dotación se desplazó a la vivienda y finalmente se comprobó que era una falsa alarma. Estaba profundamente dormido por efecto de una medicación.

El parque de bomberos del Ayuntamiento de Badajoz realizó el año pasado 84 salidas por falsas alarmas, prácticamente la mitad que en 2016, cuando se contabilizaron 163. Los datos los aporta Basilio González Lara, jefe del Servicio de Bomberos. El responsable de los equipos municipales de extinción de incendios diferencia entre falsas alarmas y llamadas para requerir servicios en los que finalmente no se actúa porque no es necesario. Las cifras demuestran que este tipo de avisos se ha ido reduciendo en los últimos años.

Entre las falsas alarmas se encuentran las provocadas por avisos automáticos de los detectores de edificios importantes. Sucede por ejemplo cuando en un hospital se «realizan labores de limpieza que generan ciertas atmósferas que provocan un aviso. A veces pasa cuando se fumigan habitaciones». Para reducir esos desplazamientos inútiles, desde el parque se envía un informe al responsable del inmueble, intentando «depurar y reducir esas falsas alarmas localizadas».

Llamadas por falso humo

González Lara cita otra llamada que suele repetirse: la de ciudadanos alertados al ver algo que parece humo saliendo por una ventana y que resulta ser polvo precedente de una obra, por ejemplo cuando se están cortando ladrillos.

Desde el servicio de bomberos se recomienda siempre a los ciudadanos avisar cuando se considere que existe un riesgo. «Decimos que para darse la vuelta siempre hay tiempo. Nunca le vamos a decir a alguien que no llame al 080 o al 112 para evitar movilizar recursos. Si luego se demuestra que no hacía falta ir, pues nos volvemos. No pasa nada. El ciudadano a veces no tiene toda la información. Por eso nosotros vamos y vemos qué hay».

Ocurre por ejemplo cuando se realiza una quema controlada y alguien llama dicendo que hay un fuego. Esa persona no tiene por qué saberlo y esas llamas están autorizadas.

También marcan el 080 ciudadanos que no pueden entrar en casa porque han dejado las llaves olvidadas dentro o no las encuentran. En ese caso, el jefe de bomberos diferencia entre los accesos forzados con urgencia (llamados así porque dentro de la vivienda hay un menor, una comida en el fuego o una persona dependiente que necesita ayuda) y los casos en los que no existe urgencia, aunque haya prisa por entrar. A veces el asunto no se resuelve con la mediación de los bomberos porque la persona acaba encontrando las llaves o logra entrar por otros medios.

Todas las actuaciones de los bomberos son gratuitas, salvo esta. En este caso se cobra una tasa por la entrada en la vivienda si no hay una urgencia real. Hay que pagar 60 euros por hora o fracción. «Antes de ir siempre avisamos de que hay que pagar». El año pasado se recibieron 76 llamadas por entradas en domicilios que generaron ese gasto al ciudadano. En 2021 fueron 85, con una reducción considerable desde 2016, cuando se llegó a las 117. Este año van 43.

En cuanto a las entradas en domicilios en situaciones de verdadera urgencia, el año pasado se contabilizaron 87 avisos, de los cuales 16 no se se tradujeron finalmente en una actuación directa de los bomberos.

Rescate de fallecidos

Por otro lado, el rescate de personas fallecidas dentro de viviendas va en aumento por el mayor número de hogares unipersonales. El año pasado los bomberos tuvieron que intervenir seis veces para sacar a personas que habían muerto solas dentro de sus domicilios. En estos casos suele dar la voz de alarma a los servicios de emergencia algún familiar o vecino. Es lo que ocurrió el pasado 3 de agosto en la calle Ramón Albarrán, donde los equipos desplazados al Casco Antiguo emplearon una autoescala para entrar en un piso. Dentro encontraron muerto a un hombre de 58 años.

En Badajoz no se ha calculado cuánto le cuestan a las arcas municipales las salidas por falsas alarmas ni cada servicio. «Es un cálculo muy complicado porque habría que incluir diversos factores». Una práctica que sí se hace en otras ciudades, donde se paga directamente al Consistorio. «Hay ayuntamientos que sí cobran las intervenciones, sobre todo aquellas que están vinculadas con las compañías aseguradoras. Por ejemplo cuando se registran incendios en viviendas, ya que son las compañías las que deben hacerse cargo».