¿Extremadura plastificada?

Ya dormido o ya despierto oigo la emisora de radio, mas cual no sería mi sorpresa al escuchar al locutor decir que Extremadura está siendo plastificada con esas bolsas que en las grandes superficies pagamos a cinco céntimos. Pienso que es una broma y salgo a la calle, pero no hay calle, solamente cubriendo el suelo hay plástico. Ya empiezo a creerme lo que alguien cuenta del teatro Romano de Mérida, y de la ciudad monumental de Cáceres, que están siendo igualmente plastificados con bolsas y más bolsas de plástico. Yo mientras tanto aquí en Badajoz, calle Guardia civil arriba, al llegar al paseo de San Francisco me pregunto, ¿por qué nos invaden con bolsas?, y advierto fijándome bien que algunas bolsas llevan impresas borrosamente las palabras «Que os plastifiquen a los extremeños». Es entonces cuando me flagelo preguntándome, ¿será qué como nosotros los extremeños somos gente de paz y de bien, nos merecemos que nos plastifiquen como castigo? Sigo andando y veo en muchas antenas, en antiguas veletas, y también en la torre de la catedral que hay como banderas ondeando. Pero no son banderas, son bolsas nada halagüeñas.

Vuelvo de nuevo a mi casa y me acuesto, quiero despertar de otro sueño distinto o más alentador, pues el sueño anterior lo anulo, ya que en él incluso nuestros viejos trenes -y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia- llegaban a sus estaciones no disfrazados de modernidad, sino de aquel día en que se inventó el plástico.

Pero tranquilos lectores, esto es el borrador de un mal sueño y no sé si darle a enviar. Pero sí, lo envío aunque con esta aclaración, que seguramente tuve una pesadilla digamos que de nivel pintura negra goyesca, cuando mis lectores se merecen siempre al amanecer o madrugar un despertar más optimista.