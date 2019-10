Sos Extremadura

Escribo estas líneas el 3 de octubre, día en que Trump ha anunciado un paquete de medidas arancelarias contra la UE que, según se teme, producirán fuertes sacudidas en los sectores exportadores del continente. Como cabe esperar cuando está sometida a tensión, una cadena siempre se romperá por su parte más débil. Y en este caso el eslabón con menos capacidad de resistencia es precisamente España, pues los capítulos que se verán más afectados por las medidas son justamente aquellos relacionados con el sector agroalimentario: vinos, aceites, jamón y queso. La lógica de la cadena en tensión opera del mismo modo a otro nivel y escala para hacer saltar el eslabón más flojo que engancha a Extremadura y a Badajoz.

Vinos, aceites jamones y quesos son, precisamente los renglones de mayor relevancia en el comercio exterior de nuestra región. Y qué fatal casualidad, las cargas arancelarias que se anuncian recaerán con más fuerza sobre ellos.

En estos momentos no sé qué hace o podrá hacer en los próximos días el presidente de la Junta, pero si yo fuera Guillermo Fernández Vara, en lugar de escribir estas líneas estaría redactando una carta al Gobierno de la nación para exigir, de forma urgente, medidas especiales para nuestra comunidad. Y además lo haría en términos contundentes, sin rodeos, sin medias tintas y con caracteres bien marcados. El mensaje vendría a ser una especie de SOS, una llamada de socorro.

Porque la situación de Extremadura está pidiendo a gritos un plan especial, medidas extraordinarias, inversiones millonarias para sacarla del atolladero en que se encuentra, darle vitalidad, impulsar su desarrollo y encarrilarla en la buena dirección. Los datos no pueden ser más desalentadores y pesimistas.

Extremadura está postrada y no está en condiciones de resistir el impacto de ese meteorito arancelario que caerá sobre Europa. Aunque sea la región más alejada de los centros de negocio el efecto tendrá aquí la dimensión de un verdadero tsunami y los soportales de la Plaza Alta de Badajoz pueden venirse abajo. Mientras no se inyecte combustible a la caldera será imposible producir vapor y hacer mover la locomotora. Y Extremadura y Badajoz seguirán varadas en vía muerta, dejando pasar más trenes y esperando ese futuro que año tras año, desde hace siglos, nos prometen y no acaba de llegar.