Los explosivos encontrados en Badajoz son modernos y los abandonaron en el parque hace poco

No eran proyectiles de la Guerra Civil, sino explosivos más modernos que fueron abandonados en el parque del Cerro de Reyes recientemente. Son ... las conclusiones a las que ha llegado la Policía Nacional tras los primeros estudios de los dos proyectiles que aparecieron la semana pasada en una zona verde de Badajoz.

Los primeros análisis indican que se trata de dos proyectiles, probablemente antiaéreos, de 40 centímetros de largo. Descartan que se trate de artillería de la Guerra Civil porque, aunque no se puede leer la inscripción, se trata de armas mucho más modernas.

La principal hipótesis es que alguien tenía estas municiones en su vivienda. Puede ser que los consiguiese ilegalmente, pero es más probable que fuese un exmilitar que los guardase. Ahora está más controlado, pero antes no era inusual que algunos soldados se llevasen recuerdos de este tipo. No se pueden tener si no se trata de un museo oficial, por lo que deben entregarlas si este es el caso.

Los explosivos recuperados por los Tedax son peligrosos, por lo que serán destruidos para evitar riesgos

Lo más probable, por tanto, es que alguien abandonase estos explosivos en el parque recientemente, quizá hace dos años. Es poco probable que fuese antes, según indicaron los vecinos, porque esa zona verde ya se había desbrozado con anterioridad y no encontraron estos proyectiles. No estaban enterrados como ocurre con los explosivos de la Guerra Civil.

Por el momento los explosivos siguen en estudio, pero se trata de proyectiles con riesgo, inestables, debido a su mal estado, presentan mucho óxido, quizá pasaron meses o años a la intemperie. Por esa razón, cuando termine la investigación, serán destruidos.

Cuando los explosivos son muy peligrosos, los Tedax los detonan 'in situ' para evitar el traslado. En este caso sí se trasladaron a comisaría, pero serán destruidos. Para ellos los agentes organizan explosiones controladas en un campo militar y asi evitan cualquier riesgo.

Susto en el Cerro de Reyes

La alarma saltó el miércoles 23 de julio. Los operarios de Limpieza de Badajoz estaban desbrozando una zona verde entre el vial de las grullas y la calle Federico García Lorca cuando, junto a un árbol, observaron dos objetos sospechosos, una especie de balas gigantes. Ante la sospecha de que fuesen peligrosos, alertaron a la Policía Local que a su vez dio aviso a la Nacional para movilizar a los Tedax (Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos).

Los expertos en desactivación de explosivos establecieron un perímetro de seguridad y uno de ellos se colocó un traje protector. Ese agente se acercó a los proyectiles, los enganchó y los movió hasta una manta de seguridad. Los envolvieron y los metieron en una caja metálica con la que pudieron trasladarlos, en su furgoneta, a la jefatura.

En principio se creyó que se trataba de restos de la Guerra Civil porque es lo más común. Sin embargo los propios vecinos temían que se tratase de explosivos abandonados junto a sus casas y se han confirmado sus miedos, alguien abandonó estos proyectiles en el Cerro de Reyes.