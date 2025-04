La explosión destruyó el hogar de dos familias y otros tres no pueden ocuparse

Hubo un fallecido, pero pudieron ser dos, tres o tal vez más. Esa es la certeza con la que despertaron este viernes los vecinos de ... la calle Hernando de Soto de Badajoz, un vial secundario próximo a la estación de ferrocarriles que el jueves se vio sobresaltado por la explosión ocurrida en el interior de una vivienda.

Dentro fue localizado el cadáver de José A. Carrera Varela, el vecino de 56 años que perdió la vida en el interior. Fuera, los vecinos se recuperan de un suceso que pudo causar una auténtica masacre.

De la gravedad de lo sucedido habla la vivienda en la que se produjeron los hechos. Más que un piso, ahora parece un 'loft' sin paredes completamente lleno de escombros. Los cascotes alcanzan en algunas zonas el metro de altura y el interior queda a la vista desde la calle.

Pero no solo desaparecieron las paredes de la vivienda en la que se produjo la explosión. También saltó por los aires la pared medianera con el piso colindante, en cuyo interior no se encontraba la mujer que vive allí. Fue providencial para que salvara la vida.

También son afortunados los dos bomberos que en el momento de la deflagración trataban de abrir la puerta del piso en el que se acumulaba el gas. Habían intentado acceder, pero al ver que no lo conseguían retrocedieron unos pasos y aunque se encontraban en el rellano de la escalera no fueron alcanzados de lleno por los cascotes ni tampoco por las puertas: una se desprendió del marco y la otra perdió el tablero superior.

En realidad, sí sufrieron algunas lesiones, pero fueron menores si se compara con lo que hubiese sucedido si hubiesen estado justo delante de la puerta o ya hubiesen penetrado en el interior.

También tuvieron suerte los agentes de la Policía Nacional y Local que se encontraban fuera. Estaban debajo del voladizo que dejan los balcones, por lo que no fueron alcanzados de lleno por los cascotes y los hierros que salieron despedidos. De la fuerza con la que fueron lanzados hablan los daños que sufrió el camión de bomberos, cuya luna delantera quedó destrozada. Lo mismo que ocurrió con los cristales de varios coches estacionados en la calle.

Un vecino del bloque ha explicado que un par de minutos antes de producirse la explosión vio que en la calle había un camión de bomberos y un coche de la policía. Observó también que la pareja del fallecido estaba hablando con los bomberos, visiblemente preocupada porque no sabía si el varón se encontraba dentro.

Mientras todo eso sucedía, los bomberos se equiparon con los trajes que utilizan en los incendios estructurales, cuyas protecciones son más potentes que las que usan en los incidentes de escaso riesgo.

Esa precaución les evitó posibles lesiones. «Hicieron lo correcto porque no sabían lo que se podían encontrar», dijo este viernes un miembro de los servicios de emergencia.

La incertidumbre en ese momento era total, pero los efectivos antiincendios comprobaron que cada vez era más evidente el olor a gas. Llamaron en la vivienda y también trataron de contactar telefónicamente con el hombre que se suponía que se encontraba en el interior. Pero no obtuvieron respuesta por lo que decidieron entrar para evitar que la acumulación de gas creciera.

Fue en esos instantes, mientras se disponían a entrar, cuando se produjo la explosión. La deflagración fue brutal y la lluvia de ladrillos, cristales y objetos de todo tipo llenó la calle de escombros. También salió despedido un trozo de reja que quedó incrustado en la pared de una peluquería situada frente al bloque en el que se produjo el suceso.

Este viernes los agentes de la Policía Científica de la Policía Nacional inspeccionaron lo que queda de la vivienda. En su interior había cuatro bombonas de butano que están siendo analizadas. Algunas estaban en el dormitorio y el objetivo es saber cuál fue la razón por la que se produjo la fuga de gas.

«Lo dos pisos de debajo no se ocuparán hasta retirar los escombros» Basilio González Jefe de bomberos de Badajoz

En el vecindario son conscientes de la situación en la que se encontraba el fallecido. Cuentan que el pasado domingo había intentado quitarse la vida y que después de ser ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario de Badajoz recibió el alta. «Nadie puede entender lo que pasa por la cabeza de otra persona, pero hemos corrido un peligro enorme. Ha sido terrible».

Quienes conocían al fallecido destacan de él que era una persona muy educada procedente de Madrid que se había instalado en Badajoz «hace dos o tres años».

Hacía vida en el barrio y un año atrás aprobó el carné de conducir en la autoescuela que está ubicada justo en el bajo del bloque. Sus trabajadores estaban consternados con lo sucedido.

Los bomberos han regresado este viernes al edificio siniestrado. Al fondo, el piso. CASIMIRO MORENO

También se quedaron helados en el bar 'La nueva encina', que hace esquina con la avenida Carolina Coronado. Acostumbraba a tomarse una cerveza a última hora de la mañana. «Se pedía una cerveza y siempre dejaba propina. Me he quedado de piedra al saber que era él», explicaba una de las camareras.

Los vecinos han señalado que también era conocido en el 'Shock Fitness Center', un gimnasio de la calle Portalegre en el que había sido cliente.

«A mí siempre me ayudaba cuando necesitaba algo», relataba una mujer que reside en el bloque afectado.

La Jefatura Superior de Policía de Extremadura indicó este viernes que la investigación está en marcha y que no se ofrecerán detalles de lo sucedido hasta que haya concluido la investigación.

Viviendas desalojadas

Lo cierto hasta el momento es que las viviendas situadas a la derecha y a la izquierda del piso siniestrado han sufrido daños importantes. Una ha quedado inutilizada y la otra ha perdido parte de la fachada, quedando a la vista media cocina.

Tal es la situación que el arquitecto municipal ha determinado que no sea ocupada la vivienda en la que ocurrió la deflagración ni tampoco el piso anexo, cuya pared medianera desapareció como consecuencia de la explosión. Igualmente ha ordenado que no sean ocupados de momento los dos pisos que están justo debajo para evitar el riesgo que supondría vivir bajo un forjado cubierto de escombros.

Se prohíbe también hacer uso de la habitación del piso situado a la derecha de la vivienda en la que se produjo la explosión. En este caso ha desaparecido una franja vertical de la fachada, razón por la que tampoco es recomendable utilizar ese espacio hasta que se proceda a la reparación. Los otros 16 pisos de la escalera en la que se produjo la explosión tratan de volver a la normalidad. La primera noche no la pasaron en casa, pero algunos de ellos regresaron durante el día de ayer para ventilar y limpiar con la intención de quedarse. Otros han buscado acomodo en casa de amigos o familiares para pasar estos primeros días. «Nos han dicho que el ascensor tiene daños importantes y estamos sin luz. A ver si poco a poco se va solucionando todo».

José Antonio Guerrero, propietario de la churrería que hay en el bajo del bloque, no abrió el local este viernes. «Me llamaron para decirme que había explotado mi churrería, vine a la carrera», dijo.

Entre quienes regresaron a casa está Susana García, que vive en la misma planta en la que se produjo la explosión aunque está separada a través de un patio interior que redujo los daños en su casa. «Yo estaba asomada a la ventana cuando se produjo la explosión. Me fui hacia atrás y sufrí un ataque de ansiedad cuando vi que se venía abajo el foco de la cocina y comenzaba a salir humo negro. Cerré las puertas, cogí una toalla mojada para ponerla junto a la puerta y nos fuimos a la terraza. Allí estuvimos hasta que los bomberos nos sacaron. A mi madre y a mi hijo los bajaron por la escalera de los bomberos, pero yo me quedé con mi padre porque no podía saltar y nos pusieron unas máscaras de oxígeno para bajarnos por las escaleras del bloque».

Susana ha explicado que en el piso anexo a la vivienda en la que se produjo la explosión vive una mujer que a la hora de comer suele tener en casa a dos niños en edad escolar . «Yo temí por ella, no sabía nada de ella, pero esta mañana me han dicho que está bien. Ha sido un alivio».

A pocos metros del bloque también permanecía cerrada una guardería. Este viernes por la mañana comprobaron que se habían desprendido 12 placas de escayola del techo.