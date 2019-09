Más que una explicación

Hay quienes piensan que sobre Badajoz todo está dicho, otros afirmamos que está todo por decir, pues jamás hablando abarcaremos de punta a punta nuestra ciudad. Yo creo que desde la A a la Z está por escribirse lo más importante, mientras tanto esperamos fotos de nuestra ciudad a vista de. de mosca no, que a vista de pájaro, además de un GPS actualizado de donde se posan las palomas, sin olvidarnos de cuál fue el último número que calzó de sandalia Ibn Marwan.

Y ahora aunque no diga nombres, nombro a quienes para no hablar de Badajoz pondrán como excusa tonta «escasez de saliva». Nombro a quienes se avergüenzan de ser extremeños, aunque en realidad sea Extremadura la que se avergüenza de ellos. Nombro a quienes no saben si ubicar su Badajoz encima de una nube o debajo de una piedra, son los mismos que cuando otros escribíamos Badajocensemente, -ya con cielo en tinta azul, ya con noche en tinta negra-, ellos y el folio en blanco. Mas tengo por la peor de las erratas, omitir alguna de las siete letras que forman el topónimo Badajoz, (aproximadamente siete parques con siete fuentes, siete plazas y algunas con sus torres, incluso trece barrios cada uno con su poeta). Espero finalmente que un selfi de quienes no empatizan con nuestra hospitalidad, -se ponga como se ponga el tiempo sobre tal fotografía-, no valga más que estas trescientas diez palabras sobre mi querida ciudad.

Que sí, que sin complejos hay que explicarse en badajocense, que aunque no es otra lengua, es nuestra forma de encarar el día a día. Mas si ayer escribiendo nos mojamos bastante, pero otros lectores opinan que entonces nos mojamos poco, con hablar ahora extremeñamente de la palidez o lozanía de la luz del estío en Badajoz, ya baja el termómetro seis grados.