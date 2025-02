Los exámenes de conducir vuelven a ser para el verano

Conducir un coche es una de las muchas experiencias que los niños sueñan cuando piensan en su futuro como adultos. Por eso, en cuanto ... terminan Bachillerato y aprueban la EBAU, son muchos los jóvenes con la mayoría de edad recién cumplida que buscan sacarse el carné de conducir con el permiso B para poder cumplir su sueño cuanto antes. O al menos, así era en tiempos anteriores a la pandemia que asoló al mundo en 2020. Desde entonces, muchos jóvenes dejaron de sacarse el carné y había problemas con los que sí querían obtener la licencia debido a los retrasos provocados por la ausencia de examinadores.

Esta situación continuó durante los siguientes años. Aún en 2023 la situación continúa así, aunque parece que está empezando a recuperarse un poco.

Antes, muchos jóvenes no se veían motivados a obtener el carné de conducir por el cansancio provocado por 2º de bachillerato, la EBAU, y todas las consecuencias de la pandemia.

Entre las razones para no sacarse el carné a los 18 están el dinero y que utilizan medios de transporte públicos

Además, muchos jóvenes no necesitan conducir en ese momento, en el que un futuro estudiante universitario preferiría gastarse el dinero que cuesta la licencia en algo que consideraría más importante para su futuro, como un ordenador para poder hacer sus trabajos académicos.

También es debido a la existencia de otros medios de transporte tales como patinetes eléctricos, bicicletas o autobuses y a los altos precios de coches.

Francisco Manzanero, de la Autoescuela R.S.M, es uno de los muchos profesores que nota que hay menos alumnos. Cuenta que esto es debido a diversas situaciones. «Cada vez hay menos jóvenes, las familias tienen menos hijos y eso influye en que haya menos niños para apuntarse a la autoescuela». Junto a esto se encuentra la existencia de otros medios de transporte, tales como patinetes o vehículos que no requieren un carné para poder manejarlos. También existe una cuestión de prioridades. «Hasta hace unos años era: 'cumplo los 18 y me saco el carné' y ahora la gente esa necesidad ya no la tiene.» Ir a la universidad suele ser algo más importante actualmente, y las familias ya no pueden costearse todo esto. La edad para empezar ha aumentado y ahora la gente se apunta a las autoescuelas a los 25 años, al acabar los estudios o al haber empezar a trabajar.

Además, el miedo a conducir ha aumentado ligeramente y los jóvenes suelen empezar con tensión sus primeras clases y hay quien evita enfrentarse al desafío de manejar un coche por primera vez. Según Manzanero, «creo que los padres hemos 'superprotegido' a nuestros hijos». Una situación que antes no ocurría con la frecuencia actual.

Todas estas situaciones, en su conjunto, hace que la edad para empezar aumente y haya más adultos que hace unos años intentando sacarse el carné. Porque, al fin y al cabo, un coche da mucha más libertad que un patinete eléctrico, dice este profesor, que añade que sacarse el carné es una etapa que muchas personas aún quieren superar.

Sin embargo, y como afirma Marina García desde Autoescuela Sandra a HOY, actualmente muchos estudiantes se apuntan en verano, y no solo los que acaban de cumplir la mayoría de edad, sino también los universitarios que acaban los exámenes en julio.

El método favorito son las clases intensivas, que permite aprobar cuando antes el examen teórico, que es la mayor preocupación que suelen tener.

Teresa, de la Autoescuela Prieto, asegura además que es la época en la que más jóvenes se apuntan, y también hay muchos más jóvenes que personas que otras edades.

Un termómetro que mide la demanda es el número de personas que solicita examinarse. Según han informado las direcciones provinciales de la DGT a este diario, este año ha aumentado ligeramente la afluencia de alumnos que quieren hacer las pruebas, una tendencia ascendente durante los últimos años. Como viene siendo habitual, este año no habrá exámenes entre el 31 de julio y el 14 de agosto.

Con la pandemia, ha habido parones de exámenes y falta de alumnos, aunque parece que a partir de este año todo está tratando de volver a la normalidad.

En la actualidad, los precios de las autoescuelas pueden variar considerablemente dependiendo de diversos factores que muchos estudiantes deben tener en cuenta a la hora de sacarse el carné. El precio total para obtener una licencia puede ascender a 700 euros o 800 euros aproximadamente. La cifra puede aumentar a más de 1.000 en caso de que suspenda y deba renovar tasas. Aún así, depende del número de clases que requiera un alumno para poder aprobar un examen. Algunos requieren 15 clases, y otros 40.

Los precios varían entre autoescuelas y dependen de la duración de la clase, pero de media cuestan unos 25 euros por 45 minutos o una hora. Hay que tener en cuenta que la inflación también ha llegado a este sector. A esto, además, se le debe sumar el precio de las tasas para examinarse, que según datos de la Dirección General de Tráfico, actualmente es de 94,05 euros. Hay dos oportunidades para aprobar los exámenes teórico y práctico.

De todos modos, existen autoescuelas low cost que ofrecen servicios más baratos a los jóvenes que no se puedan permitir dichas cantidades, con precios de matrículas y prácticas más baratas, y con algunas en las que se premia el esfuerzo reduciendo los precios. Esto se logra con cambios como prácticas más cortas, y en ocasiones, métodos de aprendizaje teóricos que carecen de clases presenciales.

En cuento a examinadores, y según afirma Teresa a HOY, los problemas que había con estos están desapareciendo. A pesar de que existe un número similar de funcionarios, los parones que había desde la pandemia se han esfumado.

Según cuenta Marina García, esto puede ser debido a que hay más examinadores y ya se ha recuperado la situación que ocurría desde la pandemia. Siempre hay huecos para examinarse y los alumnos ya no tienen que esperar semanas. Es posible que sea debido a que ya no existe la demanda que había al terminar el confinamiento, que arrastró los parones hasta diciembre del año pasado.