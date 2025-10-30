HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Actuación de cante y baile flamenco durante el homenaje a Paco Zambrano en El Hospital.

Actuación de cante y baile flamenco durante el homenaje a Paco Zambrano en El Hospital. Ángel Márquez

Exaltación flamenca en el homenaje a Paco Zambrano en Badajoz

El Hospital Centro Vivo se convirtió en un tablao para recordar al flamencólogo pacense

R. H.

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:25

El patio de El Hospital Centro Vivo de Badajoz se convirtió este miércoles en un tablao flamenco que reunió a lo más granado de los artistas pacenses de este arte para rendir homenaje a Paco Zambrano, fallecido este año a los 77 años. Destaca la Diputación de Badajoz, responsable del edificio cultural, que «la cita supondrá durante mucho tiempo el récord del espacio.

Gracias a la figura de Paco Zambrano y «a su poder de convocatoria», el acto celebrado anoche en el centro de la ciudad supuso todo «un éxito que fue evidente con los centenares de aplausos que regalaron familias enteras».

Ángel Márquez

Artistas presentes

Un logro de este homenaje que el organismo provincial atribuye a los artistas participantes: José Ángel Castilla, Joaquín Muñino, Sara Castro, David Silva, Jesús Ortega, Eva Soto, Carmen 'La Parreña', Fuensanta Blanco, Esther Merino, Salomé Pavón, Vicky González, Carolina la Chispa, María Metidieri, La Kaita, José Gómez 'Fefo', Paulo Molina, Alejandro Vega, Chiqui Quintana, Miguel de Tena, Domingo 'El Madalena' y Daniel Castro.

«Su ímpetu y su familiaridad, convirtieron el patio central en un tablao flamenco con todas las letras y con el cante de Porrina de fondo». Esa imagen en negro y rojo, por los claveles que con los que subieron al escenario, quedará para siempre «grabada en la retina y en el corazón de los que valoran el arte jondo», apostilla el organismo provincial.

