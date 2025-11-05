Europa rechaza por segunda vez el proyecto municipal para recuperar las zonas de la riada

La próxima madrugada se cumplen 28 años de la riada en la que murieron 22 personas de Badajoz y tres más en Valverde de Leganés. ... A pesar del paso del tiempo, aún hay 14 hectáreas de la ciudad en las que es muy visible la tragedia: solares abandonados y casas ruinosas. Y no será fácil solucionarlo porque Europa ha vuelto a rechazar un proyecto del Ayuntamiento de Badajoz para recuperar las áreas pendientes.

Tras la riada se estableció un área inundable por el riesgo de que los arroyos volviesen a desbordarse. Son catorce hectáreas. En esos terrenos el Ayuntamiento ha ido comprando y demoliendo propiedades, aunque aún quedan un centenar pendientes. El plan general establece que deben ser zonas verdes.

El Ayuntamiento de Badajoz había presentado el proyecto 'Renaturalización y resiliencia urbana de la zona de la riada del año 1997, en Badajoz. Un proyecto para la biodiversidad y la comunidad'. Aspiraba a lograr fondos de la Unión Europea a través de la Fundación Biodiversidad. La resolución del pasado mes de agosto del Ministerio de Transición Ecológica, sin embargo, muestra que la petición del Consistorio pacense no ha logrado subvención.

Estos fondos supondrían cofinanciar el 85% del proyecto. La propuesta, en concreto, no se conoce. Los responsables municipales tuvieron que presentarla en 2024, pero HOY ha consultado los detalles del proyecto y no ha obtenido respuesta.

En 2022 el Ayuntamiento pacense ya redactó un proyecto para recuperar 7 hectáreas de la riada con un presupuesto de 4 millones. El segundo podría ser similar.

En la presente convocatoria europea han pedido fondos 89 entidades españolas, la mayoría ayuntamientos y también algunas diputaciones y fundaciones. De estas, 73 han logrado apoyo económico para sus propuestas y 16 han sido rechazadas, entre ellas la propuesta de Badajoz.

Entre las aceptadas hay, por ejemplo, una dotación de 2 millones de euros para La Coruña, que pretende crear corredores verdes en la ciudad, también 2,8 millones para la renaturalización urbana de Valdepeñas o 1,7 para la construcción de un arco verde en León.

A pesar de perder las subvenciones europeas, hay cierta esperanza porque sí hay pendiente una partida municipal para estas zonas. Los vecinos de Antonio Domínguez, Pardaleras y el Cerro de Reyes llevan años pidieron este compromiso.

Sí habrá inversión municipal

En concreto, el Ayuntamiento destinará 400.000 euros a regenerar los solares a ambos lados de la autopista (Ba-20) como zonas verdes.

Serán 2,5 hectáreas que se convertirán en parque. Plantarán especies autóctonas. Además de los arbustos habrá fresnos, olivos o cipreses entre otras especies. La idea es que se asimilar al parque del Rivillas y el Calamón para dar continuidad a estos espacios que también se rehabilitaron después de la tragedia.

Sin embargo, este proyecto no es tan costoso ni tan ambicioso como el que el Consistorio presentó, por ejemplo, en 2022. Entonces la intención municipal era recuperar 7 hectáreas y no solo se convertirían en zonas verdes, también había previstas infraestructuras como una pista de patinaje, otra de BMX o un aparcamiento.

Más allá de la conversión de los solares abandonados desde hace años en zonas verdes, aún quedan otras cuentas pendientes importantes. En las zonas afectadas por la riada se mantiene alrededor de un centenar de propiedades entre terrenos, garajes y viviendas que el Ayuntamiento aún debe comprar y demoler para cumplir con el plan general previsto.