HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Badajoz tras la riada de 1997. HOY

Europa rechaza por segunda vez el proyecto municipal para recuperar las zonas de la riada

El Ayuntamiento aspiraba a conseguir hasta 4 millones de euros para recuperar 7 hectáreas, la mitad del terreno que queda por rehabilitar

Natalia Reigadas

BADAJOZ.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La próxima madrugada se cumplen 28 años de la riada en la que murieron 22 personas de Badajoz y tres más en Valverde de Leganés. ... A pesar del paso del tiempo, aún hay 14 hectáreas de la ciudad en las que es muy visible la tragedia: solares abandonados y casas ruinosas. Y no será fácil solucionarlo porque Europa ha vuelto a rechazar un proyecto del Ayuntamiento de Badajoz para recuperar las áreas pendientes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2

    Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  5. 5 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  6. 6 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  7. 7

    Las cámaras de vigilancia resultaron clave para recuperar a la bebé sustraída en Navalmoral
  8. 8

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz
  9. 9 La Aemet amplía el aviso por lluvias y tormentas a toda Extremadura este miércoles
  10. 10

    El SES gasta más de 15 millones de euros en seis meses en el pago de horas extraordinarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Europa rechaza por segunda vez el proyecto municipal para recuperar las zonas de la riada

Europa rechaza por segunda vez el proyecto municipal para recuperar las zonas de la riada