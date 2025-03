El estramonio se extiende con el carril bici turístico

La caza del estramonio ha comenzado. A la retirada de la planta tóxica y alucinógena en Los Cañones descrita por HOY en su edición ... de este lunes, los operarios de Parques y Jardines han comenzado a arrancar otras en el baluarte de San José.

En las traseras de los Juzgados de la avenida de Colón y en dirección al parque Infantil, el tramo de la muralla estaba este lunes repleto.

Hasta las inmediaciones de la Comisaría de Policía Nacional se han desplazado esta mañana varios jardineros municipales para arrancarlas. No vale con cortarlas, sino que es necesario extraerlas para evitar que sus semillas se dispersen. De hecho, los expertos recomiendan quemar los restos después.

Cada planta produce miles de semillas de un tamaño muy pequeño y tienen una viabilidad larga.

Varios pacenses que se han dirigido a HOY este lunes para denunciar su presencia relacionan el crecimiento de la planta con el desarrollo de las obras del carril bici turístico este verano en esa zona. Ha sido, explican las mismas fuentes, después de remover la tierra cuando han empezado a crecer.

El concejal de Parques y Jardines, Rubén Galea, admite que puede existir esa conexión. Por eso ha dado orden este lunes para que los jardineros revisen todo el entorno del nuevo carril turístico en busca de esa planta y la extraigan si la encuentran.

Ese nuevo carril tiene una extensión de 4,4 kilómetros y rodea toda la muralla. Las semillas pueden haber germinado durante las obras. Bien porque hayan removido la tierra, porque haya llegado con tierra para ejecutar el carril o que la transportaran los operarios en las herramientas. «En el baluarte, cerca de la comisaría, estaba en el mismo talud de la obra del carril», explica Galea. Esta misma mañana le enviaron a él la foto de la planta en este punto y, tras tener conocimiento, avisó a los jardineros.

«Hacía años que estas plantas no aparecían. Por lógica, si llevaba muchos años sin aparecer y se ve ahora en el entorno del nuevo carril, ha debido ser durante la obra. He ido a Memoria de Menacho esta mañana y no había nada. Están repasando todo el entorno del carril bici, en la muralla, por si hubieran proliferado», ha destacado el edil.

La 'Datura stramonium' se hizo famosas hace trece años, a raíz del fallecimiento de dos jóvenes en el que pudo influir una tisana con sus semillas que tomaron en una fiesta ilegal en la comunidad de Madrid. Días después de aquella muerte, un joven ingresó en el Hospital Universitario de Badajoz por comerse dos hojas que cogió del entorno del río Guadiana. Salió del hospital tras varios días en la UCI.

Tras aquellos incidentes, el foco mediático hizo que la planta se popularizara. Entonces, asociaciones de vecinos y particulares denunciaron su presencia en distintos de la ciudad. Del entorno de Lusiberia a Suerte de Saavedra, de Pardaleras a las márgenes del río. En este 2024, los jardines de las riberas están muy controlados, pero la planta ha comenzado a rebrotar y, de nuevo, los vecinos avisan de su presencia.

Los expertos, como el profesor de Botánica de la UEx, José Blanco Salas, recomiendan su eliminación por tratarse de una planta medicinal con unos componentes químicos muy potentes. «Es alucinógena y a unas determinadas proporciones es mortal. Esto es frecuente en las planta medicinales más interesantes, donde la dosis empleada hace que la planta sea medicinal o tóxica», señala.