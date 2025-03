«La estatua de Carolina Coronado está mejor de lo que me esperaba»

«Está mejor de lo que me esperaba». Tras unos días recuperando la escultura de Carolina Coronado, la licenciada en Bellas Artes y responsable ... de la empresa Mármoles Sola, Beatriz Gallego, afirma que la estatua se ha conservado. Desde los años 50, la figura de la poeta permanece en el estanque de Castelar.

Esa ubicación, alejada de los vehículos y resguardada por varios árboles, le ha permitido conservarse en buen estado. «Está como una piedra caliza, porosa y a la intemperie, pero no le ha afectado la polución de los vehículos por su ubicación y esa polución es bastante peor que las aves y sus heces», señala Beatriz Gallego.

Ahora que han comenzado a limpiar la suciedad acumulada durante décadas en esta la figura de 1,25 metros de altura, la han resguardado bajo una carpa para preservar la imagen de las aves mientras dure el proceso de recuperación. Gallego no sabe cuánto tiempo se prolongarán los trabajos. «La limpieza es lenta. Tengo que ir poco a poco».

Hasta ahora sí ha detectado alguna grieta que van a sellar, pero la escultura no ha perdido la huella del escultor en los años 50.

Aunque su autoría se atribuye solo al artista José Sánchez Silva, sus autores fueron en realidad tres. El que fuera entonces jefe del servicio de Parques del Ayuntamiento, Antonio Juez Nieto, y el marmolista Benigno Nieto también colaboraron. Los tres, con el apoyo de los alcaldes Ricardo Carapeto, Francisco Goyeneche y Antonio Masa Campos, hicieron posible la escultura de la autora extremeña.

En peor estaba se encontraba la peana, desequilibrada, y a la que también le faltan algunos trozos. La escultura solo ha perdido un lazo y no lo van a rehacer. Entre otras cosas, explica Beatriz Gallego, porque no ha encontrado mucha documentación gráfica de los primeros años de la escultura. La imágenes que ha encontrado, además, muestran a la figura de frente, sin poder apreciar los detalles de los laterales o la parte trasera de la escritora de Almendralejo. Sí reconstruirán la base de hormigón armado, un revestimiento de piedra caliza como la original y se reconstruirá la balaustrada trasera. Originalmente, esta balaustrada estaba formada por seis piezas con medallones centrales, y contaba con una pilastra con jarrón clásico y remate floral en el extremo derecho. La estatua no era una pieza independiente como ha llegado hasta la actualidad, sino que formaba parte del complejo escultórico que se concibió en su día como parte del estanque y, en general, del histórico parque.

Antes de empezar, esta empresa de Badajoz se llevó algunas piezas rotas de la peana de la escultura para probar los productos que aplicarán durante el proceso con el objetivo de evitar daños.

Una vez que tengan la escultura limpia, le aplicarán un tratamiento que repele el agua y la suciedad (hidrofugante) con el objetivo de mantenerla en buen estado al menos cuatro años más.

Estos trabajos cuesta 6.000 euros y llevaban años pendiente.