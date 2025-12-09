HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colocación de la estatua de Alfonso IX de León este martes en la plaza de San José. José Vicente Arnelas

La estatua de Alfonso IX ya se alza junto a la Alcazaba de Badajoz

El escultor extremeño Estanislao García Olivares firma la representación del monarca que puso fin a 355 años de dominio islámico en la ciudad

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:12

Comenta

El rey que acabó con tres siglos y medio de dominación árabe en Badajoz ya tiene estatua muy cerca de la plaza Alta. La ... imagen de Alfonso IX de León se alza desde este martes en la recién remodelada plaza de San José, con la muralla de la Alcazaba de fondo y visible para quienes suben a este punto del Casco Antiguo desde la calle San Pedro de Alcántara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  3. 3

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  4. 4

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  5. 5 Condenan a una mujer tras agredir en Plasencia a una compañera de trabajo por la custodia de su mascota
  6. 6 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  7. 7

    Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente
  8. 8 Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública
  9. 9 Un acertante de La Primitiva se lleva más de 93.000 euros este lunes
  10. 10 Fernández Calle advierte a Guardiola que ya conoce sus propuestas y que no van a regalar ni un solo voto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La estatua de Alfonso IX ya se alza junto a la Alcazaba de Badajoz

La estatua de Alfonso IX ya se alza junto a la Alcazaba de Badajoz