La estatua de Alfonso IX ya se alza junto a la Alcazaba de Badajoz

El rey que acabó con tres siglos y medio de dominación árabe en Badajoz ya tiene estatua muy cerca de la plaza Alta. La ... imagen de Alfonso IX de León se alza desde este martes en la recién remodelada plaza de San José, con la muralla de la Alcazaba de fondo y visible para quienes suben a este punto del Casco Antiguo desde la calle San Pedro de Alcántara.

La nueva estatua -en honor al rey que sentó las bases del parlamentarismo europeo- mide 2,25 metros y se alza sobre un pedestal de granito de Quintana de la Serena, dividida en tres franjas. En total, la composición alcanza más de seis metros de altura. Representa al rey en actitud heroica, con ropaje de época, escudo adelantado, espada al cinto y pendón farpado al brazo.

En el pedestal, labrado en la cantera de Eleuterio Deogracias, se ha colocado un bajo relieve en bronce en el que se puede leer 'Alfonso IX Rey de León 1188-1230'.

La imagen del Alfonso IX, señor de León, Asturias, Galicia y Extremadura, ha sido diseñada por el escultor Estanislao García Olivares (Villanueva de la Serena 1959), el mismo que dio forma a la estatua del fundador de la ciudad Ibn Marwan, colocada en 2003, también junto a los muros de la Alcazaba. De hecho, las dos imágenes pueden contemplarse en un breve recorrido de unos 7 minutos a pie.

El arquitecto pacense y profesor universitario Francisco Hipólito ha colaborado en el sistema de cimentación y elección de la piedra, así como su textura, además del cálculo de la estructura. Se ha encargado de fundir la obra a partir del molde realizado en barro el taller madrileño Bronces Artísticos. La escultura estaba lista desde principios de año. En total, los trabajos han costado 67.337 euros (impuestos incluidos).

La colocación ha durado dos horas

Tanto el escultor como el arquitecto han estado presentes en los trabajos de colocación, que han durado unas dos horas. Satisfecho se mostraba García Olivares: «Ha quedado mejor de lo que esperaba», indica.

Ver 18 fotos El escultor Estanislao García, junto a la estatua J. V. Arnelas

La representación del monarca leonés que conquistó la ciudad a los musulmanes en 1230 se ha erigido en el enclave que durante un lustro -entre 1926 y 1931- llevó su nombre. «La ubicación es perfecta y tiene muy buena iluminación», opina el escultor.

Avance del reino de León

Además de la antigua Batalyaws, en su avance para consolidar la frontera sur de su reino, el monarca leonés también arrebató al dominio almohade otros importantes enclaves extremeños, como Mérida y Cáceres, además de las plazas de Alcántara, Alburquerque, Coria y Valencia de Alcántara.

El rey Alfonso IX murió el 24 de septiembre de 1230, solo unos meses después de su gesta en Badajoz. Se dirigía a Santiago para agradecer al santo su apoyo en las batallas libradas junto al Guadiana, cuando enfermó gravemente en Villanueva de Sarria. Sería su hijo Fernando III el Santo quien hiciera efectiva la unión de los reinos de León y Castilla.

Ampliar El arquitecto pacense Francisco Hipólito ha colaborado en la elección de la piedra de la peana y en la cimentación. Arnelas

Para la Asociación Amigos de Badajoz, la colocación de la estatua en la plaza de San José, una pieza que en un primer momento se ideó como representación ecuestre, es una buena noticia que llega tras un «largo proceso de gestación y trabajo de más de una década». El Ayuntamiento aprobó el contrato para ejecutar estos trabajos en la Junta de Gobierno Local celebrada hace un año.

El escultor, junto al responsable de la fundición, con la estatua recién salida del horno. HOY

Desde 2019, León también tiene una estatua de Alfonso IX que se alza en la céntrica plaza de Santo Martino, una obra firmada igualmente por el extremeño Estanislao García Olivares. «Es una escultura hermana. Es el mismo rey, con la misma ropa y el mismo estilo, pero tienen diferente movimiento», apostilla el escultor.