Una estación de autobuses deficiente

Desde las nueve de la mañana Fátima Márquez y su hija Sara Garrido deambulan por la estación de autobuses de Badajoz. Llegaron desde Jerez de ... los Caballeros para coger el autobús que les llevaba de vuelta de sus vacaciones a Burdeos (Francia), donde residen.

«Viajamos habitualmente por esta ruta, no es la primera vez que tenemos que hacer parada en esta estación, pero vemos que es un poco deficiente. Hoy tenemos suerte y los baños están abiertos, porque no siempre ha sido así», cuenta Márquez.

Cuando llegaron a Badajoz decidieron aprovechar y dar un paseo por la ciudad. Sabían que les quedaban horas de espera y prefirieron aprovechar el fresco de primera hora de la mañana. «Hemos vuelto ahora porque ya es la una del mediodía y hace mucho calor fuera, pensábamos que aquí íbamos a estar mejor, pero resulta que tampoco hay aire acondicionado», señala.

Su autobús procedía de Lisboa y no salía hasta las dos y media de la tarde. Para asegurarse el viaje tuvieron que comprar el billete por Internet, ya que todas las taquillas están cerradas. «Es alucinante porque no hay ninguna taquilla abierta y esto es un problema para las personas mayores», relata.

Fátima Márquez y su hija esperan su autobús hacia Burdeos. ARNELAS

La venta de billetes a través de las páginas web de las diferentes compañías de autobús ocasiona que muchas personas no puedan realizar su viaje. «Yo no sé comprarlo por Internet, intento ir con mucha antelación para no quedarme sin plaza, porque a veces se ha tenido que quedar gente en tierra», apunta Mari Carmen Fernández, una vecina de Santa Marta que coge el autobús dos veces por semana porque tiene que acudir a varias consultas médicas, por lo que pasa mucho tiempo en la estación de autobuses. «A nivel de servicios deja mucho que desear, hace mucho calor, estamos sin aire acondicionado aquí dentro. Por suerte hoy están abiertos los baños, pero las condiciones de higiene en las que se encuentran son lamentables».

Por eso otros viajeros, como José María Gamero, prefiere hacer uso de los que se encuentran en la cafetería que hay junto a la estación. «Vengo martes y jueves y cuando tengo que esperar al autobús prefiero hacerlo en la cafetería», subraya.

Es en la cafetería donde muchos de los viajeros prefieren esperar porque la temperatura es más agradable estos días, ya que cuenta con aire acondicionado. Además, los clientes pueden hacer uso de los baños.

Esto último beneficia al negocio ya que muchos viajeros pasan por este local cuando los de la estación se encuentran cerrados, que suele ser los sábados a partir de las 17.00 horas. «A nosotros nos beneficia que cierren más temprano, porque somos el único servicio que tienen los viajeros cuando llegan y hacemos más negocio», afirma el encargado, Urbano Carrasco.

El problema para los viajeros es que para usar esos aseos es necesario consumir.

Esta cafetería que atiende a diario a cientos de clientes está abierta hasta las doce de la noche. Por ello, consideran que les vendría bien que durante la noche hubiera algún tipo de vigilancia en la estación, ya que desde que cierra sus puertas, algo que ocurre a las nueve de la noche los días de diario, a las cinco de la tarde los sábados y dos horas más tarde los domingos, los trabajadores de este local son los únicos que están en la estación.

Cierre de taquillas

Desde Avanza Bus, la empresa a la que la Junta de Extremadura tiene encargada la gestión de la estación, se indica que el cierre de taquillas se ha realizado de manera progresiva y que ha sido motivado por la venta de billetes a través de Internet.

«Y últimamente ni eso», señala un joven que viaja hasta Zahínos. Cuenta que desde que se puso en marcha el transporte gratuito para viajar por Extremadura no es necesario comprar el billete. En todo caso, es necesario hacer la reserva por Internet.

De esto mismo se beneficia también José María Gamero, que viaja a menudo desde Oliva de Mérida para acudir al médico. «Antes de la entrada en vigor de la tarjeta de transporte ya pagábamos el billete al subir al autobús, porque las taquillas estaban cerradas, con la suerte de que nunca me he quedado sin plaza».

Por este motivo Matilde Gordo y Antonio Cuenca no viajan a menudo en autobús. «Somos mayores y preferimos viajar en coche nos llevan nuestros hijos, hoy estamos aquí porque viene nuestra nieta y venimos a esperarla, pero no sabríamos sacar un billete por Internet», afirman.

Los que usan este medio de transporte aseguran que lo hacen porque no tienen alternativa y consideran que el problema del tren no es el único que tiene Extremadura en cuanto a movilidad y prestaciones se refiere.