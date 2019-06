Me preguntaba un amigo a qué podía obedecer la prosperidad que parecen tener los chinos con sus negocios a la vista de que compran inmuebles y locales dinero en mano. Le respondí, sin pensar mucho, que los asiáticos actúan inspirados por el espíritu de la colmena, de forma que todos los miembros del panal trabajan por asegurar el sustento de la comunidad. ¿Se te olvidan los zánganos?, me respondió mi interlocutor con otra pregunta. Y no es que me hubiera olvidado, sino daba por hecho que en las colmenas, frente a las laboriosas obreras, pululan los zánganos. Pero, como le señalé, estos últimos son insignificantes en número ante las abnegadas trabajadoras. Y apostillé: el problema de España es que los zánganos han colonizado el enjambre.

Las abejas obreras son las que contribuyen al progreso del panal y son a la vez las víctimas de ese progreso. Como describe Maurice Maeterlinck en su ensayo 'La vida de las abejas', toda la existencia de estos laboriosos insectos constituye un sacrificio total a la comunidad de que forma parte. Terminado su ciclo productivo, la obrera no muere de hambre o de frío, sino de soledad en la inmensa ciudad que se ha esforzado en construir.

Para el escritor belga, es clara la voluntad de las abejas en mejorar la especie, pero demuestra al propio tiempo que no la desea o no puede obtenerla sino con detrimento de la libertad, de los derechos y de la felicidad propia de los individuos. A medida que la vida en la colmena se organiza y se eleva, la particular de cada uno de sus miembros ve decrecer su círculo.

El espíritu de la colmena, ¿dónde está y qué encarna? Todo parece indicar que es único y distinto al de otras especies, pues está sometido a circunstancias todopoderosas y «dispone implacablemente, pero con discreción y como si estuviera sometido a algún gran deber de las riquezas, la felicidad, la libertad, la vida de todo un pueblo alado». En conclusión, cuando hay progreso en algún colectivo organizado, este sólo resulta del sacrificio cada vez más completo del interés personal al general. En primer término es menester que cada cual renuncie a sus vicios, que son actos de independencia. Pero, fundamentalmente que actúe con sentido de solidaridad en la búsqueda del bien común.