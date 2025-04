Antonio Cavacasillas: «Tengo que esperar la llamada de Madrid que lo confirme» El concejal dice que no se ha ofrecido para la alcaldía de Badajoz y que se ha enterado este lunes de que Manuel Naharro, presidente provincial, ha propuesto su nombre a Madrid

Rocío Romero Badajoz Martes, 1 de febrero 2022, 07:31 | Actualizado 08:24h.

«Tengo que esperar la llamada de Madrid que lo confirme y le dé oficialidad». Así se expresaba este lunes por la tarde Antonio Cavacasillas, después de celebrarse el comité de dirección del partido en el que se trató su candidatura a la alcaldía de Badajoz.

Cavacasillas afirmó que él no se ha ofrecido para encabezar la lista a las municipales de 2023 en Badajoz, sino que ha sido Manuel Naharro, presidente provincial, quien le ha comunicado este lunes por WhatsApp que él había propuesto su nombre al partido en Madrid. A partir de ahora le toca esperar la decisión de Génova, que es la que tiene la última palabra. No hay fecha para tomar esa determinación. En algunas ciudades ya tienen designado candidato, mientras que en otras aún no ha llegado la renovación que prometen Pablo Casado y Teodoro García Egea.

Antonio Cavacasillas muestra prudencia porque otros compañeros de partido pueden estar interesados en postularse, por lo que prefiere ser cauto ante el revuelo causado ayer. «Tengo 200.000 llamadas en mi móvil que no he podido atender, ni siquiera le he cogido el teléfono a mis hermanos que llevan desde esta mañana intentando hablar conmigo».

¿Quién es? Antonio Cavacasillas Rodríguez Casado con Belén Montesino y padre de dos hijos. Tiene 44 años.

Formación. Licenciado en Económicas y Psicología, diplomado en Marketing y Finanzas y máster en Administración de Empresas MBA.

Vida laboral. Visitador médico de AstraZeneca.

Cavacasillas dice que no quiere descentrarse de su tarea en el Ayuntamiento. Servicios Sociales juega un papel fundamental con la crisis que ha provocado la covid.

Desde que Celdrán ganó por primera vez en 1995, repitió mayorías absolutas hasta que dio el relevo a Francisco Fragoso en 2013. Este ha sido el candidato en las dos últimas citas y, con su dimisión en junio para cumplir el pacto con Cs, el PP se vio por primera vez sin un candidato claro a los siguientes comicios.