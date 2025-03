Espantaperros: «Si en dos meses no se cumplen las leyes en las terrazas, iremos al juzgado»

R. R. BADAJOZ. Martes, 18 de enero 2022, 07:32 Comenta Compartir

José María Iglesias, presidente de la asociaciones regional y local contra el ruido (esta última se llama Espantaperros) advierte que se están incumpliendo las leyes y normativas, tanto nacionales como regionales, por parte de los bares en cuanto a los veladores. Y anuncia que si el Ayuntamiento no obliga a cumplir todas las disposiciones le llevará el asunto al juzgado en dos meses. «En el Ayuntamiento piensan que pueden aplicar la ordenanza de veladores saltándose otras leyes que son de superior rango, como la Ley de Espectáculos Públicos». Casado recita normas y afirma que las terrazas deberían salir de las zonas residenciales.

«Quejas por ruidos en veladores hay infinidad. Gente con mala salud por terrazas hay muchas en Extremadura», afirma.

Iglesias es muy duro con la flexibilización de las normas. «¿Qué intentamos hacer con los hosteleros? Intentamos beneficiar a cuatro y perjudicar a miles que no descansan por ello». Insiste en que «si un bar no puede tener veladores porque no hay acera suficiente, no puede tenerlos».