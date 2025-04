«España no se vende», el grito de la manifestación contra la amnistía en Badajoz

Unas 500 personas han acudido esta mañana de domingo a la manifestación contra una posible Ley de Amnistía, convocada por redes sociales, a las puertas ... del Ayuntamiento de Badajoz.

«España no se vende» ha sido el cántico más coreado, acompañado por banderas ondeando y algunas pancartas contra el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. «Deja de humillar a España, vete ya» se podía leer junto a una fotografía suya. «Pedro Sánchez, traidor» también se ha oído este domingo por la mañana en una cita que se ha repetido en otras ciudades españolas.

Las manifestaciones tienen como objetivo expresar el desacuerdo con una posible ley de amnistía que reclama Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

La convocatoria distribuida por redes sociales y aplicaciones de mensajería decía: «Manifestación a las 12:00 horas de la mañana del día 10 de septiembre en el Ayuntamiento de todo y cada uno de los pueblos y ciudades de España en contra de la posible Ley de Amnistía que permita a los independentista reírse de la democracia española, apoyados por Pedro Sánchez. Pásalo a todos tus contactos».

«El objetivo de la convocatoria es manifestarnos contra una posible o futura amnistía» Suso González Asistente a la concentración

Algunos pacenses han tomado el micrófono de forma espontánea para lanzar un alegato, aunque resultaba difícil oírles por la cantidad de personas alrededor y la escasa potencia de los megáfonos.

«Os pido que cuando os vayáis a casa, habléis con vuestra familia y convenzáis a la gente joven que por aquí no vamos a ninguna parte, solo a la destrucción. (...) Detrás de la patria está la jubilación, la seguridad ciudadana, la solidaridad y nuestra vida», ha dicho un hombre subido a un banco que ha cosechado bastantes aplausos.

Ampliar En Cáceres la concentración ha tenido lugar en la Plaza Mayor. HOY

Suso González ha sido uno de los asistentes, que destaca que esperaba más personas en una manifestación que se ha repetido en otras ciudades españolas, como Sevilla, Zaragoza o Madrid. En la plaza de España de Badajoz no ha habido políticos ni policías, la concentración se ha desarrollado de forma calmada y se ha dispersado en menos de media hora.

«Para mí lo destacable es que me ha resultado decepcionante, esperaba más gente. Ha habido poquísima», explica Suso González. Además, la media de edad era alta y solo la bajaban algunos niños que acompañaban a sus abuelos.

«He ido porque recibí la convocatoria y no estoy de acuerdo con la amnistía, y me imagino que todos los presentes no estamos de acuerdo con la amnistía, que es el objetivo de la convocatoria: Ir en contra de una posible o futura amnistía», señala Suso González.

En la capital cacereña, la convocatoria ha tenido lugar en la Plaza Mayor, donde se han concentrado más de un centenar de personas. Los manifestantes han extendido banderas de España en las escalinatas del Ayuntamiento.