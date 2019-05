Nunca estuvimos tan fragmentados política ni ideológicamente. Tenemos el congreso de los diputados como el quesito del 'Trivial'. Está bien que se acabara con el bipartidismo, pero no esperábamos pasar a un panorama tan colorido, donde solo falta el negro. No me extrañaría que apareciera una nueva formación con este color. Qué caramba, si ya existe, o existió, el Partido Pirata, cuyo logotipo es una bandera negra, aunque sin la calavera y las tibias cruzadas, que no es lo mismo, donde esté un capitán Sparrow que se quite un Daniel Bonfils.

Hay de todo, como en El Faro, derecha, izquierda, centro-derecha, centro-izquierda, ultraderecha, ultraizquierda, republicanos, monárquicos, nacionalistas, independentistas, regionalistas, animalistas... Entiendo lo del pluralismo, pero esto cada vez se parece más a la asamblea de la ONU. Llegados a este punto, se hace necesario un buen equipo de intérpretes. Puestos a pactar, y parece que va a ser ineludible, como no hablemos el mismo idioma la Torre de Babel va a ser un iglú comparado con el hemiciclo. El mismo idioma democrático, que lo entienda todo el mundo, con una sintaxis basada en la justicia social, una semántica que respete las tradiciones pero nos permita la actualización, estar en el mundo y hablar también con Europa. Que no tolere las faltas de ortografía. Un lenguaje que haga de la honestidad, la responsabilidad y el compromiso sus palabras clave. No vaya a ser que la España plural se convierta en la España de cada uno y creamos que no hay más grande nación que una misma y el patio de su casa.

El gran maestro Manuel Alcántara se nos fue hace unas semanas, con 91 años y sin dejar de haber escrito su columna ni un solo día, mientras pudo. Mi admiración, mi mayor respeto para este brillante articulista con pasión de poeta. No dejaré de aprender de él. Sus artículos son frescos, recién escritos como cortados de un imaginario jardín, inspirados, certeros, con una naturalidad que supera al dramatismo por muy dramático que sea el tema abordado. Empezar el periódico por detrás jamás será tan gratificante. Gracias, don Manuel, por su escuela, su saber estar y escribir. Por su inimitable mirada.