La escultura del Palacio de Congresos se arregló a finales de julio pero continúa vallada La escultura metálica dedicada a las víctimas de la Guerra Civil permanece vallada. :: pakopí El Ayuntamiento reclama a la Junta un certificado que avale la seguridad de la estructura, después de que en mayo uno de los tubos golpeó a una mujer MIRIAM F. RUA Martes, 3 septiembre 2019, 08:12

badajoz. La escultura en forma de flor que está delante del Palacio de Congresos está arreglada desde finales de julio. Concretamente, la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura -propietaria de la escultura- afina que el día 30 de julio finalizaron los trabajos de sujeción y reparación y que así se lo comunicó al Ayuntamiento.

El Consistorio reconoce que recibió una llamada de teléfono de la Junta para informarle de que la escultura dedicada a las víctimas de la Guerra Civil estaba arreglada, sin embargo, las vallas de la Policía Local continúan cercando el perímetro. El motivo es que el Ayuntamiento no quiere despejar la zona hasta que no reciba un certificado de adecuación de la estructura metálica avalado por un técnico que garantice su seguridad.

El Consistorio asegura que dicho documento ya se lo ha reclamado a la Junta. Sin embargo, desde la Consejería de Cultura niegan que hayan recibido ninguna solicitud municipal de dicho certificado.

15 días de baja por el golpe

Entretanto, la escultura está precintada desde hace tres meses, primero con una cinta y ahora con vallas. En mayo, uno de los tubos golpeó en la cabeza de Gema García, vecina de 42 años de San Fernando. Trabaja en la Seguridad Social, que está en la misma calle que el Palacio de Congresos, y como cada día se dirigía a pie a por su coche, que deja a diario en el parking de la calle Stadium. «Pasé muy pegada a la estructura y sentí un fuerte impacto en la cabeza. Me asusté mucho, me mareé y caí. Estuve quince días de baja porque el golpe me dañó las cervicales», relata.

Uno de los tubos metálicos se soltó justo cuando pasaba y sufrió un traumatismo craneoencefálico leve, pero García arrastraba una hidrocefalia y una discapacidad que afeó su pronóstico. «Por mi trabajo tengo que ir a diario por allí, pero le tengo tanto miedo que ahora paso a metros de la escultura. Si le hubiese pasado a un niño lo mata y si a mí me da en la sien no lo cuento».