La Escuela de Teatro de Badajoz que lo hace todo en inglés

Ellos son los protagonistas. Componen la música y las letras, adaptan los textos, cantan, interpretan y lo hacen todo en inglés. Son una veintena de alumnos que forman 'The Turkey age', una escuela de teatro formada por los institutos San Roque y Bioclimático que se acaban de llevar el premio 'Tomás García Verdejo' a las buenas prácticas de la Junta.

Las profesoras Rosa Andújar y Elisabet Amaya promovieron la iniciativa hace cinco años en el Bioclimático para estudiantes con altas capacidades y talento o alto rendimiento académico. En los siguientes cursos, Elisabet recibió el traslado a San Roque e implantó allí la mitad de la escuela, en la que también participan integrantes del aula TEA (Trastorno del Espectro Autista).

Este programa experimental persigue mejorar el inglés a través de la dramatización. Ahora no solo han perdido la vergüenza a hablar en otra lengua ante desconocidos, sino que han adquirido seguridad. De paso, se han acostumbrado a ver series de televisión en otro idioma.

Se subieron a las tablas del López de Ayala con 'Henry VIII and the Silly Robbers', en la que adaptaron la mitad del texto con un alegato contra la violencia de género, y han participado en el programa 'Caixaescuela'. Reconvirtieron un musical inicial en un corto para narrar la vida de Oscar Wilde en 'Born to be Wilde', han escrito la obra 'Waiting for Mr. X' en la que un profesor nunca logra llegar al aula y, además, han sorteado con nuevas iniciativas las restricciones de la pandemia. Una radionovela y dos videoclips están en su curriculum.

Cuando tuvieron que buscar otros espacios para ensayar se mudaron al parque del Guadiana o la Factoría Joven. Sus trabajos se pueden ver en Youtube.

Luis Delgado García, alumno de San Roque de 16 años, interpretó a un juez en el corto 'Born to be Wilde'. «Como sabía inglés, me motivó bastante hacer algo diferente a lo que suelo hacer». Fue su primera experiencia delante de la cámara, aprendió a eliminar los nervios y a ser «él mismo». Le encantaría repetir haciendo doblajes.

Para la obra de teatro sobre Enrique VIII, tomaron un texto, lo adaptaron y tradujeron al inglés. Parte de esa tarea recayó en Rubén de Lorenzo cuando estaba en primero de la ESO. La experiencia le hizo plantearse estudiar Traducción e Interpretación o dedicarse a la enseñanza de idiomas, ahora que está en segundo de Bachillerato se ha decantado por Historia.

Rosa Andújar es de unas de las directoras del proyecto. Explica que «el ambiente poco académico les desinhibe y hace que aprendan de otra manera». Esta docente del instituto Bioclimático asegura que los alumnos «han mejorado el inglés, pero el teatro proporciona una formación integral. Hemos visto un desarrollo personal y humano impresionante».

Se aprecia en la experiencia de María García, que cursa segundo de Bachillerato en el Bioclimático. Ella fue una de las primeras en sumarse al proyecto. «Aparte de ver muchos vídeos y series de inglés, he estudiado y dado clases particulares para mejorar el nivel». El teatro le ha servido para sentirse «más libre al expresas mis ideas».

Adriana Pulido, compañera de María, estudiará Ingeniería Química el próximo año. «Pero me gusta el teatro y el arte en general, es una forma de expresión para desarrollar la voz, poses... hacerlo en inglés me ha servido para mejorar la pronunciación porque quería que todos me entendieran, así como hablar otro idioma en un tono de voz más alto y eso ha reafirmado mi seguridad para hablar».

Victoria Gómez fue Catalina de Aragón, una de las esposas de Enrique VIII y estudiante en el Bioclimático. Valora que esta escuela de teatro le sirve para conocer a otros chavales de San Roque.

Como a Lucía Izquierdo y Fabiola Padilla, que son las cantantes de la banda sonora del corto 'Born to be Wilde'. «Si tienes buen nivel de inglés es fácil cantarlo». Las dos han aprendido el idioma en la educación pública, pero comparten la inquietud por la música y solían revisar las letras de los temas. Jimena Padilla suele ver la televisión en inglés, algo accesible con las plataformas de televisión.

Piano

Elisabet Amaya es la profesora del instituto San Roque vinculada al proyecto. Explica que «trabajan potenciando las capacidades que tiene persona». Por ejemplo, Víctor Escaso y Alberto son los autores de la música de piano que puede oírse en el corto y la radionovela. A Víctor le ha servido para reafirmar su interés por el instrumento y decidirse a recibir clases para mejorar. «La mayoría de las canciones las compuse en el momento y ahora me gusta improvisar. Algo que he hecho yo en mi casa está en un vídeo que ha visto mucha gente y encima se ha llevado un premio... Estoy muy feliz. ¡No sé qué más se puede pedir!».

'Terry and the turkey' es el título de la radionovela con la que sortearon los grupos burbuja y las limitaciones de reunión por el virus. Fabiola Martínez Ponce explica la trama: Un pavo que va a ser devorado por Acción de Gracias sufre un ataque de corazón... Y para saber el final hay que oír los cuatro capítulos escritos y narradas por los alumnos.

Adriana es la autora del nombre de la escuela, aunque sabe que 'The turkey age' es una traducción errónea de la 'edad del pavo'. Y Cecilia York se cambió al Bachillerato Artístico en el Reino Aftasí, pero dejó su sello al diseñar el logo de la escuela de teatro.

Mario Doncel resume la experiencia. De esta escuela ha sacado «amistades muy buenas, buenos momentos y unos recuerdos preciosos».

