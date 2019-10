Las escuela del mercadillo

Qué alegría ver a un niño saltar, correr, jugar, reír... A veces a algunos cascarrabias de los mayores como yo nos incordian un poco. No se me olvidan nunca las estrofas de Serrat al niño que pelotea en la calle, «deja ya de joder con la pelota», les amonestaba. Que jueguen, vale. Pero que no se les olviden sus obligaciones. Ni ellos y, sobre todo, ni sus padres. El martes día 8, a eso de las 9 de mañana, un niño de 6 a 7 años correteaba en el medio mercadillo del martes de Badajoz (el otro medio es el del domingo), a lomos de su patinete, calle arriba, calle abajo, feliz de la vida, atravesando por entre los puestos, sin control. Supongo que sus padres estaban a la atención a las ventas (¡todo a dos euros, a dos euros, María, no pases de largo!), ajenos a los juegos del niño, quien no sé si a esa hora ya habría o no desayunado. Es evidente que el niño estaba sanísimo, no se puede argumentar que estaba allí por encontrarse malito o con fiebre, lo que hubiera justificado que ese día no hubiera ido al colegio. Estaba nada menos que en el colegio del mercadillo, donde se aprenden muchas cosas, sin duda. Busqué para preguntarle a Emilio Gamito, el frutero de Villafranco del Guadiana, o a Genoveva o a Javi su hijo, pero ese día también ellos hicieron novillos y no acudiendo al mercadillo. Y a esa hora concreta, ese día, tampoco estaban en el mercadillo los dos o tres policías locales que habitualmente prestan allí servicio (¿no habían tomado posesión más municipales hace poco?), a quienes se podría reclamar que controlasen el absentismo escolar del niño del patinete, que había convertido una calle del mercadillo en el patio de juegos de su colegio. 'Velaí'.