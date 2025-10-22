HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 22 de octubre, en Extremadura?
La nueva sede de la Escuela de Artes y Oficios. HOY

La Escuela de Artes y Oficios de Badajoz sigue pendiente de los contratos de luz, limpieza y vigilancia

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, afirma que, si no abre en octubre, será a principios de noviembre

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:36

Comenta

La Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí sigue sin fecha para arrancar el curso escolar. La apertura de la nueva sede, en el antiguo ... convento de San Agustín, sigue pendiente de trámites burocráticos como los contratos de luz, limpieza o seguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  2. 2 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  3. 3 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  4. 4

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  5. 5 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  6. 6

    Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites
  7. 7

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  8. 8

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  9. 9 Un frente atlántico dejará lluvias cuantiosas a partir del viernes y un descenso térmico
  10. 10 Estos son los 10 tramos de carretera más peligrosos de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Escuela de Artes y Oficios de Badajoz sigue pendiente de los contratos de luz, limpieza y vigilancia

La Escuela de Artes y Oficios de Badajoz sigue pendiente de los contratos de luz, limpieza y vigilancia