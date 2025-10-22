La Escuela de Artes y Oficios de Badajoz sigue pendiente de los contratos de luz, limpieza y vigilancia

La Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí sigue sin fecha para arrancar el curso escolar. La apertura de la nueva sede, en el antiguo ... convento de San Agustín, sigue pendiente de trámites burocráticos como los contratos de luz, limpieza o seguridad.

Los 250 alumnos del centro no tuvieron clases en el curso 2024/2025 y aún no saben cuándo comenzará el presente. En el verano de 2024 se prepararon para la mudanza desde el Palacio de Godoy a la calle Chapín, a unos metros, pero las obras se retrasaron y se quedaron sin clases. El Ayuntamiento de Badajoz anunció que comenzarían en octubre, pero el mes se agota sin que se haya avisado a los matriculados de la fecha exacta.

El concejal delegado de Cultura en el Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, ha confirmado este miércoles que aún hay trámites pendientes durante la presentación de la red de bibliotecas municipales. Ha indicado que están en proceso de licitación los servicios implicados en la apertura del nuevo espacio y diferentes al edificio anterior, como la climatización, limpieza, luz o vigilancia, que hacen que se haya tenido que hacer un procedimiento para licitarlos que es «completamente diferente» al que había antes y que no se ha podido realizar hasta que el edificio no estaba adscrito a la escuela.

Apertura en noviembre

La idea, ha concluido, es que las clases se retomen en octubre, ante lo que entiende que «están todavía en plazo» y, de no abrir a finales de mes, será a primeros de noviembre, aunque no ha podido confirmar una fecha. En cualquier caso el edificio está «listo para abrir» y las licitaciones están todas en «trámite», por lo que cree que será «en breve».

El concejal de Cultura también ha contestado a las críticas de la Diputación de Badajoz por el retraso en el arranque de las clase. Casablanca ha explicado que la Escuela de Artes y Oficios se gestiona de forma propia por la escuela y que el Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz forman parte del consorcio de este centro de enseñanza, que es una entidad propia que se autogestiona.

La Diputación urgió al Consistorio pacense a iniciar las clases hace dos semanas. Los responsables provinciales solicitaron al Ayuntamiento que convocase una reunión extraordinaria del Consorcio del que forman parte ambas administraciones y que lo haga «a la mayor brevedad posible y en el ejercicio de las responsabilidades que debe asumir».