«Escribo desde niña, pero mi camino literario empieza ahora»

Laura Núñez | Escritora Tras encadenar varios premios, publica a los 21 años 'Emociones de papel' con textos sobre abusos sexuales, soledad o acoso

Laura Núñez ganó su primer concurso literario a los once años. En el colegio le premiaron por lectora ejemplar. Era la alumna que más fichas rellenaba en clase. «Una tras otra» recuerda. Ya en el instituto acumuló diplomas por los relatos que presentaba a los profesores. Ahora ha saltado a los certámenes literarios de plataformas digitales. A los 21 años, cree que ha llegado el momento de recopilar y publicar en papel los textos que tanto ha gustado a los jurados. Combina el verso, la prosa y los microrrelatos.

-¿Qué encontramos en 'Emociones de papel'?

-Me interesa, sobre todo, que el lector lea el trasfondo que encierra cada historia. Hay que llegar a lo que un texto no dice pero muestra. Por ejemplo, en el primer relato, el protagonista es un preso que no conoce su identidad y la razón que le ha llevado a la cárcel. Yo soy muy filosófica y si uno lee sus problemas descubre que en el fondo cualquiera puede ser ese presidiario. Me gusta personificar sentimientos y contradicciones del día a día.

-¿Dónde nace su afición a la literatura?

-Me encantan los libros desde niña. A los ocho o nueve años hicimos una biblioteca en clase. Cada uno debía llevar a principio de curso su libro preferido. Yo entregué 'Dado duende', de Seve Calleja. Me encantaba. En junio cuando fui a recogerlo no estaba. Alguien se lo había llevado por equivocación. Nunca apareció. Siempre quise buscarlo y leía otros libros por si me gustaban tanto como el que perdí. Nunca abandoné su búsqueda. Hace poco, leyendo en el periódico la noticia sobre la librería Cien Cañones y el libro-bomba se me ocurrió que allí podían buscármelo. Se dedican a los ejemplares descatalogados y antiguos. Efectivamente ya está conmigo. Me lo trajeron de Inglaterra. Ese día cerré una herida que me quemaba.

-En su libro trata realidades muy duras. Acoso, soledad, abusos... Sorprende, por ejemplo, el relato 'Rosa negra'.

-La 'Rosa negra' es una historia contada en primera persona por una chica de la que abusaron en el pasado. Por desgracia, cualquiera puede ser víctima de violencia de género. Creo, sinceramente, que no debemos perder esa perspectiva. En 'Levántate otra vez' trato el acoso escolar. A la gente le está gustando mucho porque describo un entorno muy duro pero también se percibe algo reconfortante al final. En el instituto de Talavera la orientadora me dijo que trabajan con algunos textos. Es tan necesario saber analizar frases como reflexionar sobre los valores.

-¿Qué le lleva a recopilar y publicar algunas de sus historias?

-Lo tengo en mente desde que en el instituto me animaban los profesores. Les mostraba algunos trabajos y me animaban a seguir y a publicarlo. Empecé con los relatos cortos en segundo de ESO, pero se puede decir que mi camino empieza ahora. Antes era algo más esporádico. No dejaba que nadie leyera mis escritos. Necesitaba poner en orden lo que pensaba. Ahora me acerco a los mismos problemas sociales de siempre, pero le doy otro enfoque. Una vez leí que la mejor literatura sale de la desesperación y lo comparto. Cuando abordas problemas serios y tratas de ponerte en la piel de los que sufren llegas a otros sitios.

-¿Cómo ha sido el periplo de la autoedición?

-Aprendes a hacerlo tú todo. Tienes que moverte mucho con el libro. Yo lo he presentado en el Instituto Zurbarán. También estuve en una vinoteca. Me propusieron unir vino y literatura y salió bien. Mucha gente conoció 'Emociones de papel'. El Jueves Santos estuve en un bar al que van muchos jóvenes de la ciudad. No todos los bares tienen cabida o resultan apropiados para presentar libros, pero me gusta esa conexión. En algunos organizan habitualmente recitales de poesía o conciertos y con el tiempo se crea un público que lo reclama. Yo decido publicar porque entiendo que algunas historias pueden hacer pensar a los lectores. Por eso quiero llegar a la gente.

-¿Alguna referencia literaria a la que le gustaría parecerse?

-Llegué a Carlos Ruiz Zafón hace tiempo por su amor a los libros, pero como lectora me atrapó la forma en que nos implica en sus tramas. Como escritora quiero explorar esos caminos de empatía con el que está al otro lado del libro. Ahora, por ejemplo, estoy centrada en los microrrelatos. Me atrae mucho condensar historias en pocas palabras. A la gente que le enseño los microrrelatos que escribo les gusta. Seguiré.