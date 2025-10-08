Escolares participarán en un homenaje a los que dieron su vida por España

La Delegación de Defensa en Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz y la Dirección Provincial de Educación de la Junta celebrarán mañana en la capital ... pacense un izado solemne de la bandera y un homenaje a los que dieron su vida por España en el que participarán alumnos de varios centros escolares pacenses.

El acto se celebrará a las 10.45 horas en la plaza Conquistadores, tras las instalaciones de la Delegación del Defensa en Extremadura, entre cuyas funciones se encuentra la difusión de la cultura de defensa en la comunidad autónoma. Este cometido es de «gran trascendencia», ha explicado la Delegación de Defensa en la región en nota de prensa, ya que tiene por finalidad contribuir a que la sociedad española, y en particular la extremeña, conozca, valore y se identifique con su historia, con sus tradiciones, con los símbolos que nos representan y con el «esfuerzo solidario y efectivo» que las Fuerzas Armadas realizan para salvaguardar los intereses nacionales.

Por todo ello, la Delegación de Defensa en Extremadura junto con el Ayuntamiento y la Dirección Provincial de Educación promueven la puesta en marcha de este acto, durante el cual los alumnos de varios centros educativos tendrán un «especial» protagonismo, en el marco de una iniciativa que «pretende fomentar ese sentimiento de pertenencia y orgullo de lo que representa España».