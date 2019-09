16 escolares con discapacidad de Badajoz no van a clase por carecer de cuidadores Colegio Santa Marina de Badajoz:: J.V. ARNELAS El problema se da en el colegio Santa Marina, donde los padres reclaman tres asistentes y Educación indica que hoy comenzará uno NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 13 septiembre 2019, 08:22

Dieciséis niños pacenses fueron ayer al colegio Santa Marina para vivir su primer día del curso, pero se tuvieron que volver a casa con sus padres. Se trata de escolares con discapacidad que estudian en el CEIP Santa Marina y que no pueden recibir sus clases sin el apoyo de cuidadores. Según los padres afectados, debe haber tres asistentes para atenderlos en el centro, además de un fisioterapeuta, pero ayer no se había contratado a nadie. «Son 16 niños, con discapacidad, retrasos del desarrollo, autismo, enfermedades raras y problemas de movilidad. La mayoría no tienen autonomía. Llevan pañal por ejemplo, por lo que necesitan cuidadores y muchos de ellos también atención de enfermería asignada y nadie sabe nada. Así está la papeleta», se lamentaba ayer Salima Amar, una de las madres afectadas.

Según los padres de este colegio, tienen concedidos tres ATE (auxiliares técnicos educativos). Uno de los que asistía a sus hijos falleció este verano y no ha sido remplazado y los otros dos están de baja y no se ha encontrado sustitutos antes de que arrancase el curso 2019/2020.

El hijo de Salima sufre una enfermedad rara. Su madre explicó ayer que iba ilusionado a clase, pero que no pudo dejarlo en el colegio. «Necesita a alguien que le ayude en el recreo, con el pañal, a comer... No pude dejarle sin más, así que nos volvimos a casa y no sabemos cuándo podrá ir a clase», denunció ayer esta madre que indica que la situación es muy grave porque el colegio Santa Marina es un centro de referencia para niños con necesidades de atención y, además de los asistentes, tampoco cuentan con un fisioterapeuta que necesitan.

Esta madre, junto con otros afectados, se pusieron en contacto ayer con las autoridades educativas para pedir explicaciones. Ante todo exigen un compromiso y una fecha para que sus hijos comiencen las clases, a poder ser, hoy mismo.

Respuesta de Educación

La Consejería de Educación aseguró ayer a HOY que está trabajando para acelerar el proceso y que hoy mismo habrá cambios. «Desde la Delegación Provincial de Educación de Badajoz se han hecho las gestiones oportunas con la Dirección General de Función Pública para que se agilicen los trámites y se cubran estas bajas a la mayor brevedad posible. Mañana (por hoy) se incorporará uno de los ATE, que sustituirá a uno de los que están de baja. El otro se incorporará los próximos días tras finalizar su baja», aseguraron desde la Junta de Extremadura.

En cuanto al fisioterapeuta que también exigen los padres, desde Educación indicaron ayer que está pendiente de que Función Pública haga la selección. Esta consejería también aclara que no se trata de empleados docentes, sino de personal laboral.

Para los afectados, sin embargo, no es aceptable que no se haya contratado al personal que necesitan sus hijos, y que les corresponde por normativa, antes del comienzo del curso. Calificaron la situación de humillante por presentarse en el centro, tener que hacer numerosas llamadas sin respuesta y finalmente tener que llevarse a los menores a casa.

Mar García, presidenta del AMPA (Asociación de Madres y Padres) del Santa Marina y una de las madres afectadas, indicó ayer que la respuesta de Educación es insuficiente. «Mañana (por hoy) habrá 16 niños para un cuidador y muchos padres optarán por llevarse a sus hijos a casa», aseguró.