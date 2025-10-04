Escolares de Badajoz participan en un 'road show' sobre accidentes viales

Redacción BADAJOZ. Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El programa 'Road show' de concienciación sobre seguridad vial recaló ayer en Badajoz, cuyo Palacio de Congresos albergó esta iniciativa dirigida a «salvar vidas» y enfocada a los jóvenes, un colectivo de «riesgo» ante los accidentes de tráfico.

Chavales de nueve centros e institutos de 4º de ESO, Bachillerato o Ciclos formativos se dieron cita en este evento, que también contó con la presencia del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, o el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, quien puso el acento en que la Junta de Extremadura y la Asociación Internacional de Policía celebran estas jornadas de concienciación que son «distintas» a las que asisten «normalmente» los jóvenes.

Así, se refirió a la «crudeza» de los testimonios que se van a encontrar en este acto referidos a accidentes de tráfico que se producen como consecuencia del consumo de alcohol o drogas, y que «si bien en otras jornadas se les olvida» cree que en este caso «les va a hacer una pequeña muesca en el corazón». «Son cuestiones muy sensibles, de mucho sentimiento, donde aquí hay víctimas y, por lo tanto, van a poder ver de primera mano cuáles son esas consecuencias».

En este sentido, expuso que son jóvenes en una edad «complicada» y que ven en términos de valentía subirse a un coche con un conductor en un estado de embriaguez o bajo los efectos de las drogas, o que «incluso» ellos mismos puedan hacerlo cuando tengan 18 años, mientras que con este tipo de jornadas lo que pretenden es que tengan en la conciencia un recuerdo que implique que, cuando pueda llegar ese momento, «tomen la decisión valiente al contrario, la de no subirse o la de no conducir».

Alcohol y drogas

En este punto, Bautista recordó que más de la mitad de los accidentes de tráfico que se producen en Extremadura con fallecimientos son a consecuencia del consumo de alcohol o drogas, a tenor de lo cual abogó por «ser conscientes» de que ésta es la edad oportuna, de 15 a 25, aunque de 15 a 18 es la que «fundamentalmente» les interesa para que, en un futuro, puedan haber calado «lo suficiente» en sus conciencias.