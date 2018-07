Un escenario de 40 metros en Badajoz para la primera edición del Alcazaba Festival El enorme escenario que se ha instalado en la explanada de la Alcazaba. :: C.MORENO JOSÉ MANUEL CACHO BADAJOZ. Viernes, 27 julio 2018, 08:22

La Alcazaba de Badajoz ya tiene en su interior el escenario de casi 40 metros que acogerá esta noche 'Love the 90s', un espectáculo con varios cantantes que homenajearán la música de la última década del siglo XX, y mañana el concierto del violinista Ara Malikian, dentro de su gira 'The incredible world tour of violín'.

Un equipo ha trabajado durante toda la semana para llegar a tiempo y tenerlo todo listo para la primera edición del Alcazaba Festival. En la presentación de este evento, el director, Carlos Lobo, reveló que este será «un evento único y nunca visto en Badajoz con anterioridad» pues a una semana de su celebración ya había «superado todas las expectativas tras vender el 90% de las entradas disponibles».

Lobo destacó que el montaje utiliza «16 trailers cargados con pirotecnia y efectos especiales».

En cuanto a la preservación de la Alcazaba y sus yacimientos, el monumento ha quedado acotado por un perímetro de vigilancia en el que se controlará el paso.