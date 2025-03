La escasez de policías deja a Badajoz sin grúa, radar y sin controles de alcoholemia

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 10 de noviembre 2023, 07:37 | Actualizado 08:53h. Comenta Compartir

Hace más de un año que no hay multacar para controlar la doble fila en Badajoz debido a que el coche superó su vida útil. ... El sindicato de la Policía Local, Aspolobba, denuncia sin embargo que este no es el único servicio que han dejado de prestar en los últimos años. La escasez de plantilla provoca que no puedan realizar muchas tareas, por ejemplo, controles de alcoholemia o colocación del radar móvil.

Tampoco se realizan los operativos que se hacían para controlar las entradas y salidas de los colegios ni hay controles de alcohol y drogas. Denuncian que se han perdido los policías de barrio y las acciones de proximidad. Por ejemplo, habitualmente, contaban con un operativo en cada uno de los cementerios el Día de Todos los Santos. Controlaban los atascos y los colapsos que se forman en los camposantos. Este 2023 no había presencia en estas zonas. Ese día solo una patrulla controlaba toda la ciudad. Noticia relacionada Uno de cada cinco policías locales de Badajoz está de baja de larga duración Tampoco se realizan controles en discotecas y bares, aseguran, lo que podría evitar sucesos graves si se produce, por ejemplo, un exceso de aforo. Uno de los problemas que más quejas ciudadanas suscita es la falta de grúa municipal. Actualmente hay 13 operarios de este vehículo en la plantilla de la Policía Local de Badajoz cuando antes eran más de 20. Tres de los actuales, además, están de baja. Por tanto quedan 10 para todos los turnos. Eso provoca que haya momentos en los que no haya nadie, en ocasiones varios turnos seguidos y la ciudad se queda sin este servicio.

