Erika Cadenas lamenta saber por los medios la postura de Podemos regional Asegura que no han recibido notificaciones que les indiquen que el partido local carece de potestad para decidir la suspensión de militancia de Remigio Cordero ROCÍO ROMERO Badajoz Miércoles, 26 diciembre 2018, 07:58

La crisis abierta en Podemos Badajoz, entre el partido y el grupo municipal, se ha trasladado a la formación local y los órganos regionales.

La secretaria general de Podemos Badajoz, Erika Cadenas, lamenta que el partido no les haya remitido ningún escrito advirtiéndoles de que no tienen potestad para resolver expedientes y, por tanto, de suspender de militancia al portavoz municipal, Remigio Cordero, y a otras siete personas.

«No tenemos ninguna notificación, supimos de la nota porque la enviaron a los medios de comunicación, pero eso no es vinculante», considera.

Erika Cadenas defiende que la suspensión de nueve meses y la inhabilitación para representarles durante dos años se mantiene porque tienen competencia para dictarla. Solo falta que el comité de garantías resuelva el recurso que Cordero y los otros militantes han anunciado.

De esta forma, contradice a los órganos regionales, que aseguran que la formación local no puede tomar decisiones de ese tipo. Esto es, se desautorizan mutuamente.

El enfrentamiento entre el grupo municipal y el partido en la ciudad se debe a la falta de coordinación. El partido reclama conocer las directrices de los tres concejales, mientras que dos de ellos (Remigio Cordero y Amparo Hernández) reivindican su independencia al ser ediles de Recuperar Badajoz. Este último es un partido creado para concurrir a las municipales de 2015 bajo el paraguas de Podemos.

La secretaria general reclama tener una llave de la sede (en la calle Manuel Fernández Megías) y que la cedan al partido cuando la necesite. Por su parte, Remigio Cordero aseguró que pueden usar la oficina cuando quieran.

Erika Cadenas no cambia de parecer sobre Cordero. «No puede atrincherarse en su partido Recuperar Badajoz para no rendir cuentas a Podemos, sin consensuar absolutamente nada con el partido, y a la vez seguir nombrándose portavoz de Podemos. Es una doble militancia interesada, que no me parece honesta ni ética, una incoherencia política absoluta y una falta de lealtad a las inscritas que represento y a las votantes de Podemos que le pusieron ahí», zanja.