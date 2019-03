El equipo pacense de robótica quiere representar a España en China 02:06 La clase de sexto del colegio Lope de Vega que ha logrado clasificarse para la RoboRave Internacional. :: josé vicente arnelas El colegio Lope de Vega recauda fondos para representar a España en un mundial NATALIA REIGADAS Badajoz Domingo, 31 marzo 2019, 14:45

Se busca pasaje a China para diez escolares de Badajoz. Tienen entre 11 y 12 años y llevarán las maletas cargadas de robots. En el mes de julio hay una competición en Guangdong, en la provincia de Cantón, en la que estudiantes de todo el mundo se enfrentarán en distintas pruebas para demostrar su habilidad a la hora de montar y programar autómatas. Estos pacenses han logrado clasificarse y ahora buscan fondos para poder hacer el viaje. Será el único equipo que representará a España.

Todo comenzó hace dos años en su clase del colegio Lope de Vega, en Ronda del Pilar. Junto a las estanterías con libros de Matemáticas o Lengua cuentan con un armario lleno de cajas. Cuando su tutor, Daniel Pérez Leitón, da una señal, se lanzan a sacar el material y comienzan a montar sus robots. Lo hacen entusiasmados.

«Lo que aporta la robótica, en primer lugar, es motivación. Es una herramienta para todas las áreas curriculares, no solamente las Matemáticas. Es un recurso que a ellos les interesa tanto que consigues que se impliquen en Lengua, en Sociales, en Naturaleza», explica Daniel Pérez, quien señala que, después del esfuerzo que han realizado, «ir a China es un sueño».

Llegar hasta Guangdong no es fácil. El viaje y la estancia para diez alumnos más los acompañantes es caro y las familias no se lo pueden permitir. Por esa razón el centro escolar está recaudando fondos. Han pedido colaboración a todas las instituciones y también esperan lograr patrocinadores privados para no perder la oportunidad.

La competición a la que quieren acceder es la RoboRave Internacional. Lograron la clasificación en la RoboRave Ibérica, que se celebró en Badajoz el pasado mes de diciembre. Allí ya compitieron 75 equipos de 9 países diferentes. En China puede haber representantes hasta de 27 países distintos y por el momento los escolares de Badajoz son los únicos españoles. Juan José Ortega, director de la RoboRave Ibérica, destaca que es un gran logro. «Un colegio pequeño de Badajoz ha logrado representar a España en una competición de robótica a nivel mundial».

Los robots en clase

El tutor de la clase explica cómo ha sido el proceso de formación. «Son muy independientes. El éxito es suyo», dice con orgullo. Mientras, los escolares, en solo unos minutos, han dado forma a un vehículo con una pantalla que proyecta mensajes. Lo enganchan al ordenador y comienzan a programar las palabras que saldrán en pantalla. Sobre la mesa hay piezas de carrocería, sensores, cables de conexión, baterías, ...

Hace solo dos años montaron su primer robot. Su maestro recuerda que era uno básico que solo podía ir hacia delante y atrás y a los lados. Meses después eran capaces de crear un brazo robótico que transporta ruedas, mover y barritar a un elefante con 250 componentes y programar un robot para subir escaleras. Sin embargo, el favorito de Álvaro López, de 12 años, es uno que montaron y que era capaz de seleccionar fichas por colores. Fue difícil, reconoce, pero le encantó y de mayor espera dedicarse a algo relacionado con este campo, por ejemplo, «robots que sean capaces de tratar el agua en una fábrica».

«Además de trabajar el pensamiento lógico matemático, también lo hacen con el pensamiento computacional, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajar el equipo porque la robótica siempre es en equipo. Así también trabajan el diálogo y la empatía con el compañero, la resolución de problemas», explica Daniel Pérez, que añade que también les sirve para superar la frustración. «La robótica es ensayo y error. Cuando estaban en la RoboRave, los chicos, ante cualquier problema, reprogramaban, reconstruían y volvían a probar y así una y otra vez. Era continuo».

En la RoboRave lograron cinco premios en la categoría Medium School (MS). Su tutor confiesa que no esperaban esos resultados porque había equipos de academias especializadas y escolares con más años de experiencia, pero fue su insistencia la que logró que se impusiesen. Conquistaron los galardones en 'A-maze-ing', que es superar un laberinto con sus robots; en 'SumoBot', que es una pelea entre autómatas; y en Jousting (justas), que fue la prueba favorita de Azul González. «Cada equipo lleva un robot con una botella encima por una línea, se enfrentan y al que se le caiga la botella, pierde. Es muy divertido. Hay que calcularlo muy bien para ganar».

Esta escolar, y sus compañeros, esperan poder demostrar sus habilidades en China. Por el momento, piden ayuda para cualquiera que pueda colaborar con su sueño. Ya han logrado algunas satisfacciones. Por ejemplo, el artista José Manuel Gamero Gil les ha diseñado una mascota que se llama 'Lopetronic' y que representa a Lope de Vega, por el nombre de su colegio, convertido en un autómata.