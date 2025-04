«Entrenan juntos cuatro equipos en un trozo de pista de La Granadilla» Familias del club pacense voleibol denuncian que las obras en el pabellón Juancho Pérez se retrasan y que no tienen sitio ni para entrenar ni para las competiciones

Un tercio de pista en La Granadilla. Eso es lo que tiene el club pacense voleibol para poder entrenar desde que el pabellón Juancho Pérez quedó desalojado días antes de las Navidades para llevar a cabo unas obras de mejora en las instalaciones deportivas de la margen derecha.

Han sido las familias de los jugadores los que han querido denunciar esta situación, ante la ausencia de respuesta del Ayuntamiento sobre la fecha de vuelta al pabellón y la falta de alternativas que, dice, les impide poder entrenar con normalidad y celebrar las competiciones en Badajoz.

«Ahora mismo tienen hora y media al día para entrenar cuatro equipos juntos en un tercio de pista y con solo una red. El resto de la pista la ocupan para patinaje y baloncesto», denuncia María Marín, madre de uno de los jugadores.

La situación dice, afecta a todas las categorías, desde alevines hasta cadetes. Peor aún es el caso de los prealevines que, asegura Marín, «le han cancelado los entrenamientos».

El motivo de que no puedan entrenar en el pabellón Juancho Pérez, que son las instalaciones municipales que tiene cedidas el club tanto para entrenar como para jugar los partidos, es que las obras de mejores que comenzaron a mediados de diciembre aún no han concluido. «Nos dijeron que el 10 de enero podríamos volver al pabellón, pero ese día fuimos y estaba toda la pista levantada y no nos dan una fecha para poder retomar los entrenamientos allí».

Para seguir entrenando, el Ayuntamiento, según las familias, solo les ha dado una opción: «La semana pasada cedieron unas horas el uso de La Granadilla, pero solo una hora y media cada tarde, solo un trozo de pista, solo una red, donde deben entrenar cuatro equipos juntos para al menos no perder ritmo. El Ayuntamiento no da más respuestas, no hay más horas, más pabellones y el club se queda sin medios. Como siempre, los deportes minoritarios se quedan para atrás», denuncian.

En estas circunstancias, resumen Marín, «los entrenadores están haciendo auténticas maravillas. Se los llevan fuera de la pista a correr o a subir escaleras, haciendo más ejercicio físico que otra cosa, para intentar sacar de donde no tienen».

Ante esto, añaden las familias, el club pacense voleibol está planteándose alquilar el pabellón de la Universidad para poder entrenar allí más horas.

Las familias recuerdan que los equipos del club están federados y tienen competiciones y mientras el pabellón siga en obras no pueden jugar en casa.

El concejal de Deportes, Juancho Pérez, explica que se está renovando todo el suelo del pabellón de la margen derecha, colocando una lámina aislante para evitar las filtraciones. Unas reformas que, dice, ha obligado a interrumpir la actividad deportiva, si bien confía en que concluyan en quince días. «Todos los equipos se han dividido entre los pabellones de La Granadilla y Nuria Cabanillas, entendemos las molestias pero estamos haciendo unas obras necesarias para mejorar las instalaciones», defiende.