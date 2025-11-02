Entradas para Nochevieja, un trámite que cada año arranca antes

«¡Señores, importante!, ¡decidle a todos los amigos que estén pendientes hoy!, ¡tal y como se van agotando unas entradas saltan al siguiente tramo!, ¡la ... página web está colapsada con toda la gente comprando las entradas, esto es una puta locura!». El audio pone el corazón a cien, dura 26 segundos, se refiere a una de las fiestas de Nochevieja en Badajoz y corre por los móviles de los adolescentes desde esta semana. ¿Es real, es una campaña demasiado agresiva? Los padres no saben si atender a las presiones de sus hijos tras escuchar semejante mensaje a la desesperada y gastar 45 euros en una entrada que se anuncia en Instagram para un evento que será dentro de más de dos meses. Y es que en Badajoz, la entradas para celebrar la Nochevieja se ponen a la venta cada vez con más antelación y por Internet lo que a veces genera ansiedad y desconfianza por si se tratara de una estafa.

Paco Vicente, hostelero que gestiona la fiesta de Salones Murano, en la carretera de Valverde, confirma que, efectivamente, les sorprendió que un tercio de las entradas se hubiera vendido durante el primer día de venta esta misma semana cuando aún no ha llegado ni el mes de noviembre. También es consciente de que hay relaciones públicas encargados de esta tarea que se ponen «muy intensos» en sus propias campañas con mensajes de móvil. Esta fiesta, ya consolidada en la ciudad, se celebra hace doce años, indica Vicente y si bien antes empezaban a vender las entradas durante el puente de diciembre, «desde la época del Covid (2020-21) todo se ha empezado a hacer con mas antelación en la hostelería, que cada vez funciona más con reservas, por eso el año pasado ya las empezamos a vender en la última semana de octubre».

Otra fiesta con mucho tirón en Badajoz es la del Hotel Río. Antes de 2010 se alquilaba parte del recinto a algún hostelero, pero desde hace quince años es el propio hotel el que organiza el evento de Nochevieja en el denominado Salón de Cristal. El aforo es de mil personas y el organizador, Juan Manuel Hernández, reconoce que las entradas se ponen cada vez antes a la venta. «Al principio se vendían a partir del puente de diciembre, pero desde hace años las vendemos en noviembre, el día 20 o el 15, cada vez antes. Este año las pondremos a la venta a principios de mes, o sea la semana que viene. La gente nos escribe y empieza a preguntar si va a haber fiesta y así ya lo saben. La verdad es que esto va cambiando y ya todo se vende antes», explica este empresario. En este caso hay un aforo de mil personas y las entradas se venden por tramos «para hacer un efecto llamada». Aunque aún no está decidido, más o menos el reparto suele ser un 30% de las entradas a 50 euros, un 60% a 55 euros y un 10%, las últimas, a 60 euros. «Las que más se venden son las del medio», apunta Hernández.

La fiesta suele incluir, además de barra libre, un grupo de música en directo, cátering para recena, algún espectáculo y sorpresas. Según cuenta, siempre venden el cien por cien de las entradas, si bien unos años se agotan en torno al 20 diciembre y otros hay que esperar prácticamente hasta la víspera. En cuanto al perfil, va gente de Badajoz de entre 20 y 40 años, «aunque predominan los de 25 años y también tenemos público portugués de Elvas y Campomayor», añade.

A la hora de pedir permisos la ley diferencia entre los recintos con 500 o más personas de aforo, que necesitan presentar un plan de autoprotección con treinta días de antelación, y los de menos de 500, donde no es necesario ese plan.

Según cuenta Hernández, la Junta concede los permisos cuando se acerca el 31 de diciembre, pero hay recintos que ya celebran eventos todo el año y como ya se los considera adaptados no necesitan tantos trámites, si bien ellos en su caso optan por dotarse de «una mayor seguridad jurídica» y piden también esa autorización extraordinaria que atañe a cuestiones como revisión de técnicos, planes de evacuación y emergencia, medidas de seguridad y seguro. «Cada vez va habiendo más exigencias por parte de la Junta en los quince años que llevamos haciendo la fiesta», indica este empresario vinculado al Hotel Río.

Fiestas para menores, un proceso complejo

Fiestas de Nochevieja hay varias cada año, igual que cenas con cotillón en los hoteles donde los comensales toman las doce uvas. Pero si hay un formato cada vez más consolidado son las dedicada a menores, las cuales requieren un enfoque diferente porque son sin alcohol, lo que se conoce como fiestas 'light'. También venden las entradas con cada vez más antelación.

Carlos Márquez, hostelero que organiza una de las fiestas para menores en la capital pacense el próximo 31 de diciembre, puso las entradas a la venta el pasado 15 de octubre para dos de los locales del río, el Puerta 13 y el 13 Music Club, que en esa fecha se fusionan para conseguir mayor comodidad y aforo, en torno a cuatrocientas personas. Cuestan, según se hayan reservado antes o después, 40, 45 y 50 euros. «En dos días se agotaron», afirma el empresario, que es el segundo año que organiza un evento para menores en Nochevieja. «En este caso suelen ser grupos grandes que se conocen entre todos, ya sea de una misma clase del instituto, o un padre que reserva para unos cuantos, no suele ser un público tan aleatorio como en las fiestas de mayores de edad».

En este caso la fiesta es a partir de 16 años y conlleva un meticuloso proceso para evitar incidentes. «La entrada se compra 'on line' y se recibe un correo con un código QR y una autorización que deben firmar los padres. Luego, el día de la fiesta hay que llevar el DNI para confirmar que es la misma persona. Las normas son que no se bebe alcohol, no se fuma ni se deja entrar gente bebida. Además, de las estanterías se retiran todas las botellas de alcohol y unos días antes se mandan vídeos con el alcohol ya quitado para que lo vean los padres», describe Márquez.

La Sociedad Casino de Badajoz también organiza fiesta de Nochevieja para menores, un clásico en la ciudad. Entienden que es complicado, «pero queremos cumplir con este servicio para los hijos de los socios, no lo hacemos por ganar dinero», explica Francisco José García Vidal, gerente de esta sociedad que celebra el evento cada año en el club social situado en Las Vaguadas. El aforo, dice, es de 499 personas, lo cual les evita adentrarse en otro tramo administrativo más complejo. En cualquier caso, asegura que las cuentas están hechas para que todos los hijos de los socios puedan asistir si les interesa, pues no hay más de 500 menores de 18 años en esta sociedad privada.

La gestión de la fiesta la dejan en manos de un hostelero que se encarga de que no haya alcohol, de que su personal retire petacas si las hubiera o de no dejar entrar a menores que vayan bebidos, explica García Vidal. En cuanto al sistema de venta de entradas, el gerente recalca que ningún hijo o hija de socio que quiera asistir se va a quedar sin entrada, las cuales estima que se pondrán a la venta el próximo 11 de noviembre. Esto en realidad será una preventa que se hace a través de formulario, ya que cada socio tiene autorizado llevar entre 2 y 4 no socios, en función de como vaya la venta la entradas, de modo que solo si sobraran podrán llevar tres y hasta cuatro. Así, si el día 11 arranca el proceso de venta se rellenaría en primer lugar el formulario del socio y los posibles no socios. Luego se le confirmaría que tienen entrada y han de abonarla en el plazo establecido, a 45 euros los socios y 48 euros los no socios. Y si la demanda superara las 499 plazas que hay de aforo máximo se establecería un proceso lo más justo y transparente posible. «El año pasado consistió en elaborar una lista, fijar un día del sorteo de la ONCE (en 2024 fue el 14 de noviembre) y según el número que salga hacer correr esa lista con los candidatos a entrar, todo ante notario, comenta el gerente de la Sociedad Casino de Badajoz», explica el gerente, que también añade que en su caso han optado por no vender los pases 'on line'.

En cuanto a las listas de espera que corren por Badajoz estas son de relaciones públicas que se encargan de promocionar la fiesta en redes sociales, una fórmula para crear expectación, pero hasta que el abono no se ha materializado la entrada no es firme.