Fiesta de Nochevieja celebrada en el Palacio de Cristal del Hotel Río HOY

Entradas para Nochevieja, un trámite que cada año arranca antes

Ya hay fiestas de Nochevieja en Badajoz con las entradas agotadas y otras las acaban de poner a la venta dos meses antes con campañas que tratan de difundir que están a punto de terminarse

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:57

«¡Señores, importante!, ¡decidle a todos los amigos que estén pendientes hoy!, ¡tal y como se van agotando unas entradas saltan al siguiente tramo!, ¡la ... página web está colapsada con toda la gente comprando las entradas, esto es una puta locura!». El audio pone el corazón a cien, dura 26 segundos, se refiere a una de las fiestas de Nochevieja en Badajoz y corre por los móviles de los adolescentes desde esta semana. ¿Es real, es una campaña demasiado agresiva? Los padres no saben si atender a las presiones de sus hijos tras escuchar semejante mensaje a la desesperada y gastar 45 euros en una entrada que se anuncia en Instagram para un evento que será dentro de más de dos meses. Y es que en Badajoz, la entradas para celebrar la Nochevieja se ponen a la venta cada vez con más antelación y por Internet lo que a veces genera ansiedad y desconfianza por si se tratara de una estafa.

