Hortensia Méndez: «Para entender nuestra historia hay que estudiar la vida en el campo» Hortensia Méndez posa con su libro junto al panel del premio Arturo Barea. :: pakopí Hortensia Méndez | Premio Arturo Barea de investigación histórica Ha investigado los conflictos campesinos durante la Segunda República en la provincia de Badajoz Hortensia Méndez Premio Arturo Barea de investigación histórica ANTONIO GILGADO Badajoz Viernes, 19 abril 2019, 08:56

A Hortensia Méndez Mellado (Cáceres, 1948) le interesaron las revueltas campesinas de la Segunda República en la provincia de Badajoz como estudiante de Historia. Profundizó en este tema muchos años después, cuando inició los cursos de doctorado. La investigación ha sido reconocida con el Premio Arturo Barea que otorga la Diputación de Badajoz. Doctora en Historia y licenciada en Antropología Social y Cultural, Hortensia Méndez ha trabajado como funcionaria de la Seguridad Social. Ahora dedica su jubilación la investigación histórica.

-¿Qué le lleva a fijarse en los conflictos campesinos?

-Me interesa porque soy extremeña de origen, de elección y de militancia. Procedo de corcheros de Badajoz y de jornaleros de Cáceres. Lo tengo muy presente en mi imaginario familiar. Para entender nuestra historia hay que estudiar la vida en el campo. Aquí no podemos trabajar sobre movimientos obreros sencillamente porque no había industrias que generasen esas tensiones.

«Ahora estamos sufriendo las consecuencias de aquellos procesos sin resolver»

-¿Qué es lo que más le ha sorprendido en este recorrido?

-Me llamaron la atención las teorías que describían el campo ardiendo y hablaban de episodios muy violentos, pero cuando investigas te das cuenta que no fue tan dramático. Por eso resulta necesario acercarse con rigor histórico. Estudiar causas, factores y actitud de los actores. La historia es una ciencia en construcción.

-Cuesta encontrar trabajos novedosos sobre la Segunda República en Extremadura.

-Yo creo que la investigación de la Segunda República cayó en el olvido en los años ochenta. A la gente joven le interesa más la Guerra Civil, el Franquismo o la Transición. La Transición me resulta demasiado próxima para abordarla desde una perspectiva científica y superar el problema de la subjetividad. Fue un trabajo riguroso y el premio Arturo Barea me ahorra el martirio de buscar una editorial que publique este tipo de libros.

-¿Por dónde empieza uno a investigar hechos de hace noventa años?

-Empecé por el HOY, es la fuente más próxima. Rastreé las noticias sobre algunos acontecimientos. Pero el HOY empieza a publicarse en el año 1933, los dos primeros años de la Segunda República me quedaban en blanco y tuve que completar esta búsqueda en la Biblioteca Nacional para ver las referencias a Badajoz en la prensa nacional e internacional de la época. Más allá de los acontecimientos, pude conocer las condiciones de vida de la gente del campo. Y eso resulta una aportación clave para entender las causas y el contexto.

«Un jornalero, en un año bueno, podía trabajar entre 180 y 200 días, el resto del tiempo no tenía cómo subsistir»

-¿Cuáles fueron los más destacados?

-Todo el mundo hablaba de los acontecimientos de Castilblanco o de las ocupaciones de tierra. Ambos acontecimientos salieron en La Nación de Buenos Aires y se amplificó mucho. Pero entre una y otro hubo otras tensiones. Eran frecuentes los robos para aprovisionarse. La hambruna entonces era similar a la de cualquier país del tercer mundo de hoy. Un jornalero, en un año bueno, trabajaba entre 180 y 200 días al año. El resto del tiempo se quedaba sin recursos.

-¿Dónde nacen los movimientos de ocupación?

-El problema viene porque en esa época el 95% de los campesinos de Badajoz no tiene tierras propias o trabaja en parcelas muy pequeñas. La gente no puede trabajar en otra cosa que no sea el campo y si no tienen acceso surge la necesidad de entrar, ocuparla y trabajarla. Es lógico que, automáticamente, propietarios y arrendatarios traten de impedirlo.

-¿Se perdió la oportunidad de una revolución agroindustrial?

-En el censo de 1930 se decía que la provincia de Badajoz tenía un índice demográfico por debajo de la media nacional. La infraestructura ferroviaria era casi inexistente y las carreteras se mantenían en condiciones pésimas. Era imposible una modernización. Y demuestra que ahora estamos sufriendo las consecuencias de aquellos procesos sin resolver. Eso es para mí lo verdaderamente importante.

-¿Lo que ocurrió aquí tuvo influencia en otras zonas?

-Hice una pequeña comparación con Cáceres o Córdoba, las dos provincias limítrofes. Cambia, por ejemplo, el tipo de cultivo y el grado de organización campesina, pero en todo el sur peninsular hay una secuencia temporal similar. Con una diferencia: en el año 35 se registran conflictos en Cáceres, en Badajoz no. Pero en esencia estamos ante fenómenos similares.